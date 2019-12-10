«Торговый дом ПЗСП» объявил о старте акции «Зимнее хранение с бесплатной доставкой»

При приобретении газобетонных блоков от ПЗСП покупатели могут получить двойную выгоду: зафиксировать цену на товар, оставив покупку на «зимнее хранение», и получить в подарок 7150 рублей на его доставку в сезон.

Для участия в акции «Зимнее хранение с бесплатной доставкой» необходимо оплатить заказ в полном объёме до 20 декабря в кассе ПЗСП, по счёту, онлайн на сайте либо оформить кредит. Акция действует на стеновые блоки и сотаблоки. Дополнительные скидки на товар не распространяются. Компенсация стоимости доставки в размере 7150 рублей производится при покупке от 30 куб. м. газобетонных блоков. Оставленный на хранение заказ необходимо вывезти до конца мая 2020 года.

Как отмечают в компании, газобетонные блоки производства ПЗСП имеют сертификат качества Госстандарта России, гигиенический сертификат, подтверждающий экологическую чистоту продукции. Испытания газобетона ПЗСП регулярно проводит как лаборатория предприятия, так и независимые исследовательские центры.

Узнать о подробностях акции и ценах на газобетонные блоки, а также заказать продукцию можно у менеджеров ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/.