Судьбу МЧМ в Новосибирске решат после вердикта Спортивного арбитражного суда

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что организация примет решение в отношении России после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). От позиции IIHF и CAS может зависеть возможность проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске и Омске.

В понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало Россию за «манипуляции» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории пакетом жестких санкций. Страна отстранена от международных соревнований на четыре года. До них будут допускать тех россиян, которые не связаны с допинговыми нарушениями, а сами спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом.

По оценке главы Международной федерации хоккея, WADA вынесло «очень серьезное и тяжелое решение». «Мы выступаем за борьбу с допингом, но против того, чтобы страдали невиновные, у России не было проблем с допингом в хоккее,— приводит ТАСС слова Рене Фазеля.— Сейчас мы ждем решение CAS, возможно, это займет два-три месяца, потом мы сможем выработать позицию, что мы можем, а что нет».

Напомним, в 2023 году в России запланировано проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске и Омске, а также взрослого чемпионата мира в Санкт-Петербурге. Для проведения соревнований в Новосибирске возводится новая ледовая арена стоимостью более 6,7 млрд руб., в Омске вложат в строительство арены 10 млрд руб.

Подробнее о решении WADA — в материале “Ъ” «Спорт высших унижений»

Юлия Сасевич