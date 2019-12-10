Кремль не исключил проведения следующего «нормандского саммита» в Берлине

Следующий саммит «нормандской четверки» может пройти в Берлине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины запланирована через четыре месяца.

«По-моему, Берлин»,— ответил он на соответствующий вопрос.

В Париже впервые с 2016 года прошел саммит в «нормандском формате». В нем участвовали лидеры России, Украины, Германии и Франции — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. В общей сложности переговоры продолжались около пяти с половиной часов, включая перерыв на первую двустороннюю встречу президентов Путина и Зеленского.

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