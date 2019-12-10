СГК отключит от тепла 111 жилых домов в Новосибирске

Сибирская генерирующая компания сообщила о проведении аварийного ремонта на магистральном трубопроводе в Новосибирске. В зону отключения от теплоснабжения попадают 111 многоквартирных домов, 15 социально значимых объектов и 25 административных зданий по улицам Дунаевского, Объединения, Макаренко, Столетова, Пятницкого и Курчатова.

Компания планирует восстановить исходный режим теплоснабжения к 17:00 по местному времени. «Будет устранен выявленный дефект с целью предотвращения более негативных последствий»,— говорится в сообщении СГК.

В конце ноября в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария — отключение теплоснабжения в Северо-Чемском жилмассиве в связи с дефектом на теплотрассе. В результате в мороз без тепла оказались 43 многоквартирных дома, семь детских учреждений, поликлиника и девять административных зданий.

Оксана Павлова