Название Издатель Страна 1 Call of Duty: Mobile Activision Publishing США 2 Sand Balls SayGames Белоруссия 3 Mario Kart Tour Nintendo Япония 4 Fun Race 3D Good Job Games Турция 5 PUBG Mobile Tencent Games Китай 6 Free Fire Garena Сингапур 7 Subway Surfers Kiloo Дания 8 Homescapes Playrix Ирландия 9 Icing on the Cake Lion Studios США 10 Mr Bullet Lion Studios США