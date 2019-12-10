Высокобюджетное жилье поднимает планку

На рынке жилой недвижимости в отличие от массового сегмента, где цены практически достигли своего максимума, в высокобюджетном секторе квартиры дорожают. Уже в следующем году динамика увеличения стоимости на нем может оказаться в полтора раза выше, чем в этом году. Покупатели дорогих квартир меньше пострадали от кризиса, чем средний класс.

Динамика роста цен на высокобюджетную недвижимость в следующем году может увеличиться в полтора раза, до 4,5% против 3% (до 812 тыс. руб. за 1 кв. м) в этом году. Такие прогнозы в своем исследовании Prime Global Forecast делает Knight Frank. Такая динамика в 2020 году может вывести Москву на четвертое место в рейтинге городов по динамике стоимости высокобюджетной недвижимости. Быстрее, чем в Москве, по прогнозам аналитиков, жилье будет дорожать в Париже — на 7% за год, Майами и Берлине — на 5%.

Управляющий директор «Метриум Премиум» Илья Менжунов заметил более выраженный рост цен в сегменте высокобюджетных новостроек в этом году. По его оценкам, цены на элитную и премиальную недвижимость выросли на 13%, до 954 тыс. руб. и 511 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. Это значительно превосходит динамику в других сегментах, где максимальный рост оценивается в 8%. Гендиректор Key Capital Сергей Камлюк объясняет эту динамику сохранением платежеспособного спроса в высокобюджетном сегменте: «В России в кризис традиционно больше всего сокращается платежеспособный спрос со стороны среднего класса, доходы богатых людей, покупающих высокобюджетное жилье, сохраняются на высоком уровне». В будущем году эта тенденция, по его мнению, сохранится, и у девелоперов останется возможность повышать стоимость продажи дорогого жилья.

Илья Менжунов говорит, что рост спроса на высокобюджетную недвижимость происходит за счет появления новых покупателей. «На фоне стагнации экономики вложение в недвижимость при этом более привлекательно»,— отмечает он. Директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев объясняет укрепление тенденций роста цен на высокобюджетное жилье техническими факторами — в частности, за счет увеличения на рынке доли премиального предложения, которое в этом году формировало 75% от общего объема экспонируемых лотов.

Коммерческий директор Glincom Иван Татаринов предполагает, что рост стоимости на высокобюджетном рынке в следующем году составит 3−4%. Партнер Colliers International Владимир Сергунин указывает, что в отличие от девелоперов комфорткласса перед застройщиками проектов высокобюджетного сегмента не стоит острая необходимость повышения цен — начавшийся этим летом переход отрасли на проектное финансирование их практически не затронул. Эксперт объясняет, что в случае с массовым сегментом перед участниками рынка стоит необходимость поддерживать доходность проектов на уровне не ниже 20% годовых, в то время как при строительстве высокобюджетного жилья этот показатель априори выше и составляет около 50%. Хотя в Kalinka Group поясняют, что модель продаж застройщиков с переходом на эскроу-счета корректируется. Если раньше основной объем продаж планировался на старте проекта, то сейчас все больше жилья будет реализовываться в готовом виде.

Высокую динамику роста цен на недвижимость в Париже, по мнению консультантов Knight Frank, в будущем году обеспечат стабильная экономическая ситуация и высокая активность покупателей, которую стимулируют низкие ставки по банковским депозитам. Но более перспективным для потенциальных инвесторов аналитики называют Берлин: город активно привлекает специалистов из различных областей. Несмотря на то что по новым правилам верхний предел арендной платы утверждает сенат Берлина, серьезных негативных последствий на рынок они пока не оказывают: под действия норм не попадает жилье, которые было подготовлено к сдаче в аренду до начала 2014 года.

Александра Мерцалова