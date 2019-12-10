Не так быстро, я считаю

В оценках экономической ситуации получение населением сведений о действиях регуляторов происходит со значимым опозданием — в отличие от непосредственно имеющейся у людей информации о новом размере зарплаты, объеме сбережений и так далее, констатируют экономисты Европейского центробанка. Это обстоятельство может значимо влиять на качество прогнозов и эффективность действий правительства: как минимум — на готовность властей объяснять свои действия и на дизайн конкретных изменений, в том числе налоговых.

Большинство экономических моделей строятся на допущении о том, что домохозяйства используют всю имеющуюся актуальную информацию в процессе принятия решений и исходят из рациональных ожиданий. Но часто эти модели оказываются не способны объяснить поведение реальных потребителей, утверждается в статье исследователя из ЕЦБ Иржи Слачалека, опубликованной в декабрьском бюллетене банка. Автор предлагает экономистам учитывать (и, соответственно, интегрировать в модели) весьма очевидную мысль: домохозяйства лишь изредка освежают свои знания о макроэкономической ситуации (монетарных стимулах, росте производительности, инфляции и так далее), но при этом четко отслеживают изменение личных обстоятельств (наличие работы, размер зарплаты, уровень благосостояния).

Допущение Слачалека вполне согласуется со случайными наблюдениями о том, что домохозяйства плохо осведомлены об агрегированных показателях экономики, а также с исследованиями, демонстрирующими, что ожидания населения реагируют на изменения макропрогнозов с опозданием. Кроме того, «оно просто разумно», отмечает исследователь: масштаб влияния глобальных изменений на благосостояние домохозяйств оказывается пренебрежимым на фоне личных переменных. Предлагаемая автором модель, в частности, способна объяснить крайнее непостоянство роста потребления на уровне домохозяйств при довольно устойчивой динамике совокупного показателя — то есть просто лучше соответствует эмпирическим микро- и макроданным. Применительно к налоговой политике модель объясняет, почему потребление слабо реагирует на объявления о фискальных стимулах, но значительно — на получение платежей на счет.

Домохозяйство с устаревшими представлениями об экономике будет действовать в соответствии с устаревшей информацией.

Разрыв в восприятии порождает разрыв в реакции совокупных расходов на общее развитие экономики. В то же время классические модели «рациональных ожиданий» вынуждены ссылаться на «привычки» обывателя для объяснения такого запаздывания. Однако если бы привычки действительно были подлинной структурной характеристикой, их влияние прослеживалось бы и на микро-, и на макроуровне — а это противоречит данным, указывают в ЕЦБ.

Для совокупного потребления любые специфические шоки на уровне домохозяйств, такие как внезапное изменение персональных доходов, просто отменяют друг друга. Таким образом, устойчивость динамики совокупных расходов будет зависеть от того, с какой частотой потребители обновляют свою экономическую «прошивку». В ЕЦБ предлагают использовать тот же показатель, на который опираются экономисты при оценке потребительских ожиданий, связанных с инфляцией и безработицей — 25%. То есть лишь четверть домохозяйств уточняют информацию хотя бы раз в квартал — и эта доля вполне соответствует и наблюдаемой динамике совокупного спроса.

Впрочем, помимо наличия привычек и отсутствия любопытства поведение потребителей могут определять и другие факторы — например, нетерпеливость или нехватка опыта и навыков планирования, оговаривается исследователь. Поэтому экономистам еще предстоит понять, как анализировать эффекты от анонсирования фискальных и монетарных мер.

Работа автора ЕЦБ может открыть и другие факторы, влияющие на домохозяйства. Так, очевидно, что «нелюбопытство» публики к экономическим данным имеет в достаточно закредитованном домохозяйстве и чисто рациональное измерение: мгновенная перестройка потребительского поведения часто просто невозможна в силу задолженности с (как правило) фиксированными ставками. В этом случае в экономиках с высокой долей кредита домохозяйствам к ВВП скорость реакции на смену конъюнктуры может быть парадоксально ниже, чем в более бедных — более простая экономика более динамична, а число посредников, умеющих зарабатывать на «гэпах» в движении информации, напротив, будет существенно меньшим.

Надежда Краснушкина, Дмитрий Бутрин