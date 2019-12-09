Ультрабессилие

Правозащитники на сайте сети взаимопомощи «Ты не одна» выложили полную версию разработанного ими совместно с парламентариями законопроекта о семейно-бытовом насилии. Авторы сделали это в противовес опубликованной неделю назад Советом федерации урезанной версии этого проекта, которую общественные организации, борющиеся за права жертв домашнего насилия, сочли нерабочей и оскорбительной.

В предисловии к проекту «Об основах системы профилактики семейно-бытового насилия» сказано, что публикация его полной версии позволит избежать «манипуляций, лжи и запугивания родителей». Авторы, среди которых правозащитники Алена Попова, Мари Давтян и Алексей Паршин, подчеркнули, что проект «не предоставляет никаких новых полномочий органам опеки» и «не изменяет существующие механизмы защиты прав детей». Ранее они раскритиковали опубликованный сенаторами проект. В частности, госпожа Попова сказала, что закон «предлагает сохранять семью с насильником» и «исключает из-под своего действия все виды физического насилия».

Законопроект начала разрабатывать рабочая группа при Минтруде в 2013 году, тогда же был написан и основной текст документа — над ним работали юристы Мари Давтян, Алексей Паршин и Алена Попова. В 2016 году законопроект о профилактике семейно-бытового насилия согласились внести в Госдуму сенатор Антон Беляков и депутат Госдумы шестого созыва Салия Мурзабаева. Тогда в пояснительной записке к документу отмечалось, что в России недостаточно развиты защитные механизмы для потерпевших (психологическая и юридическая помощь, сеть убежищ, реабилитационных центров), отсутствуют охранные предписания и программы по реабилитации. Далее документ оставался без движения, пока в конце 2017 года над ним не начала работать депутат Оксана Пушкина, предварительно согласовав продолжение его разработки со спикером Госдумы Владимиром Володиным и депутатом Ириной Яровой. Авторы первоначального законопроекта также вошли в рабочие группы по созданию документа. Документ на разных этапах обсуждения встречал сильное противодействие консервативных общественных и религиозных организаций, которые создали петицию, призывающую запретить принятие такого закона как «антисемейного».

В проекте правозащитников «пострадавший» — это любое физическое лицо, а «семейно-бытовое насилие» уже классифицируется как умышленное деяние (или его угроза) от лица, «близкого или ранее являвшееся близким пострадавшему». Список «близких лиц» авторы конкретизируют: помимо прочего, туда вошли опекуны, попечители и сожители. Ранее сенатор Инна Святенко сказала “Ъ”, что в проекте, опубликованном Советом федерации понятие «лица, связанные свойством» включает сожителей, однако правозащитники, ссылаясь на юридический термин, это отрицают.

К списку видов насилия правозащитники добавляют сексуальное и экономическое, при этом «необходимая оборона» в качестве домашнего насилия не классифицируется.

Прописывая термины психологического, экономического и физического насилия, авторы поясняют, что больше всего манипуляций используют, неверно трактуя именно эти предложения. По их мнению, противники закона обвиняют авторов «в создании механизмов ювенальной юстиции», позволяющих отбирать детей за запрет проводить время за компьютером или отказ купить игрушку. Авторы поясняют, что писали закон «на основе существующих норм права», которые уже позволяют лишать родительских прав (например, за сексуальное насилие или отказ от необходимой ребенку медпомощи), и что их документ защищает не только детей, а «всех жертв любого пола, возраста, вероисповедания, материального достатка». Авторы конкретизируют понятие «половая свобода», поясняя, что речь идет не о запрете на измены, а на свободу совершеннолетних выбирать полового партнера или отказываться вступать в сексуальную связь.

Также в законе вводится понятие «преследование» (сталкинг), о котором в опубликованном СФ проекте упоминается вскользь как о запрете, который может быть выдан судебным предписанием. Важным отличием в части закона правозащитников, описывающего меры профилактики домашнего насилия, является то, что в основе этих принципов — «приоритет прав, свобод и законных интересов человека и гражданина», а не «сохранение семьи», как это написано в проекте СФ.

Правозащитники также предлагают защищать от агрессоров не только пострадавшего, но и близких ему лиц, свидетелей насилия и даже работников соцслужб. Главным инструментом мгновенной защиты жертвы бытового насилия от угрозы по-прежнему выступает полицейский, который при необходимости должен увезти жертву в безопасное место и составить защитное предписание. В законопроекте предложена такая мера воздействия, как запрет нарушителю приближаться к пострадавшему ближе, чем на 50 метров, а также приобретать и использовать любые виды оружия. Кроме того, авторы проекта считают, что за нарушение предписания должна следовать административная ответственность, а при повторе — уголовная. В проекте СФ ответственность за нарушение предписания не указана.

Кира Дюрягина