«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие варианты на рынке могут привлечь инвесторов? Где и какая доходность существует? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с старшим аналитиком «БКС Премьер» Сергеем Суверовым.

Олег Богданов: Какие же идеи стоит рассмотреть инвесторам?

Сергей Суверов: Я бы обратил внимание на две компании — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Они будут иметь дивидендную доходность по следующему году больше 10%. «Роснефть» платит 50% чистой прибыли в качестве дивидендов, ЛУКОЙЛ тоже улучшил дивидендную политику — они теперь будут до 100% скорректированного денежного патока уплачивать в качестве дивидендов. То есть, наверное, бумаги эти двух компаний являются наиболее интересными.

Полная версия программы: