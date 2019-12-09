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Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ   |  купить фото

«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Спецпроект «Ъ FM». Выпуск 61

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Какие варианты на рынке могут привлечь инвесторов? Где и какая доходность существует? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с старшим аналитиком «БКС Премьер» Сергеем Суверовым.


Олег Богданов: Какие же идеи стоит рассмотреть инвесторам?

Сергей Суверов: Я бы обратил внимание на две компании — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Они будут иметь дивидендную доходность по следующему году больше 10%. «Роснефть» платит 50% чистой прибыли в качестве дивидендов, ЛУКОЙЛ тоже улучшил дивидендную политику — они теперь будут до 100% скорректированного денежного патока уплачивать в качестве дивидендов. То есть, наверное, бумаги эти двух компаний являются наиболее интересными.

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