Экс-кандидат в президенты Абхазии подозревается в похищении бизнесмена

Бывшего кандидата в президенты Абхазии Артура Анкваба арестовали по подозрению в похищении бизнесмена Армена Григоряна, сообщается на сайте МВД Абхазии. Он будет находиться под стражей до 29 января 2020 года.

Армен Григорян был похищен 24 ноября в городе Сухум недалеко от кладбища «Лечкоп». Правоохранители нашли его и освободили 1 декабря. Уголовное дело, которое возбудила прокуратура Сухума 29 ноября, 2 декабря передали в Генеральную прокуратуру, сообщается на сайте ведомства.

Артур Анкваб участвовал в выборах президента Абхазии в 2019 году. До этого он был подсудимым по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью и незаконном хранение оружия. В мае 2018 года его признали виновным, но в сентябре освободили по амнистии.