«Яндекс.Облако» наполнит Ozon

Онлайн-ритейлер Ozon договорился о переносе своих данных в «Яндекс.Облако», контракт станет одним из крупнейших для этой платформы. Облачная инфраструктура должна помочь Ozon справляться с пиковыми нагрузками, например в «черную пятницу» или перед Новым годом. Пока такие распродажи нередко становятся проблемными для российских компаний.

Ozon и «Яндекс.Облако» заключили контракт на использование облачной платформы, рассказали “Ъ” представители сторон. Это крупнейший контракт для «Яндекс.Облака» в 2019 году, отметили в пресс-службе компании. Его сумма — 90 млн руб., рассказал “Ъ” источник, знакомый с условиями контракта. Контракт рассчитан на три года и подразумевает возможность менять конфигурацию серверов и увеличивать ресурсы по фиксированной цене, уточнили в «Яндекс.Облаке».

150 процентов составил рост числа заказов на Ozon в «черную пятницу» 2019 года по сравнению с распродажей годом ранее

Необходимость расширять мощности для Ozon объясняется тем, что в первом полугодии 2019 года количество заказов на площадке выросло на 83%, до 11,3 млн, кроме того, компания запустила ряд новых сервисов, и количество данных, которыми она оперирует, «увеличилось в разы», сообщили в пресс-службе Ozon. На старте уже перенесено 300 Tбайт данных, планируется перенести в облако и весь их объем, «но это не единственная их копия, а кластер разработки, где происходят разработка и отладка сервисов», уточнил технический директор Ozon Анатолий Орлов. Возможность масштабировать ресурсы в рамках контракта особенно ценна для «высокого сезона» и «черных пятниц», когда нагрузка может превышать обычную в несколько раз, поясняет он.

Это «достаточно крупный» для российского рынка проект, считает директор по развитию «КРОК Облачные сервисы» Максим Березин. По его мнению, быстрое наращивание ресурсов ритейлерам необходимо не только во время акций, так как «серьезные обновления в архитектуре онлайн-сервиса или запуск новой услуги могут изменить профиль нагрузки куда сильнее».

У компаний нередко возникают проблемы во время пиковых нагрузок. Например, из-за неспособности сайта справляться с ними сорвалась распродажа авиакомпании «Победа», сообщал “Ъ” 12 августа 2019 года. В пресс-службе авиакомпании вчера не предоставили комментариев. У самого Ozon также не раз возникали трудности — например, перед Новым годом в 2018-м.

В «Яндекс.Маркете» (принадлежит «Яндексу» и Сбербанку) прогнозируют нагрузку в связке с планами бизнеса и готовятся к пикам заранее, при этом мощности расширяются за счет инфраструктуры «Яндекса», не входящей в «Яндекс.Облако», говорит технический директор «Яндекс.Маркета» Алексей Шевенков. У Wildberries наиболее значительная нагрузка на IT-инфраструктуру отмечается в «черную пятницу» и «день шопоголика» 11 ноября, говорит директор по IT ритейлера Андрей Ревяшко. Он отмечает, что в компании справляются с нагрузками «за счет собственной гибкой и масштабируемой архитектуры системы».

Но для компаний, которые не используют облака, единственный способ справляться с нагрузками — «покупка оборудования с кратным запасом по мощностям, которое учитывает пики и большую часть времени будет стоять без нагрузки», рассуждает директор по продажам облачных решений Huawei в России Артур Пярн. Масштабирование ресурсов на период прохождения пиков — «практика, давно себя зарекомендовавшая, главное, чтобы была возможность не только увеличивать мощности, но и уменьшать их, когда большой объем ресурсов не требуется», согласен руководитель направления облачных сервисов компании «Онланта» (входит в «Ланит») Олег Коновалов.

Если пики прогнозируемы — а в России помимо «черной пятницы» и других резонансных распродаж они также приходятся на канун Нового года,— то можно не покупать, а арендовать дополнительные вычислительные мощности, добавляет управляющий директор SberCloud Михаил Лобоцкий. «Это дешевле, но требует настройки и интеграции между новым оборудованием и основной IT-инфраструктурой компании»,— поясняет он. Основным минусом такого подхода, по мнению эксперта, остается то, что он не спасет от внезапного пика.

Юлия Степанова