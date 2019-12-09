Бывшего президента Киргизии Атамбаева направили на судебно-психиатрическую экспертизу

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в рамках расследования уголовного дела о захвате заложников при попытке его задержания в селе Кой-Таш направили на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

Помимо господина Атамбаева, на экспертизу направлены еще 15 фигурантов этого дела.

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Напомним, Алмазбек Атамбаев (являлся президентом Киргизии с 2011 по 2017 год) был задержан 8 августа после двухдневного штурма его резиденции, который сопровождался массовыми беспорядками с участием сторонников экс-главы государства. В результате спецоперации погиб один человек, 85 пострадали. Господина Атамбаева обвиняют в соучастии в убийстве, коррупции и вооруженном сопротивлении властям. Также он подозревается в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками.

Подробнее — в материале “Ъ” «Дело экс-президента Киргизии рассмотрят конституционно».