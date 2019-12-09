«Горэлектротранс» отменил аукционы на покупку троллейбусов

09 декабря, понедельник
СПб ГУП «Горэлектротранс» отменил тендеры на закупку новых троллейбусов для маршрутной сети Петербурга. Общая стоимость закупок составляла 3,7 млрд рублей.
Об отмене тендеров сообщается на сайте госзакупок. Решение об отмене было принято 9 декабря.
Напомним, ГУП планировал приобрести в лизинг 87 троллейбусов большого класса (стартовая стоимость аукциона — 1,9 млрд руб.), 35 составов с увеличенным автономным ходом (1,1 млрд руб.) и 20 новых троллейбусах особо большого класса — за 700 млн руб.