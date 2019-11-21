«Горэлектротранс» закупит новые троллейбусы за 3,7 млрд рублей

СПб ГУП «Горэлектротранс» объявил тендеры на закупку новых троллейбусов для маршрутной сети Петербурга. Всего планируется приобрести 142 единицы подвижного состава на общую сумму 3,7 млрд рублей.

Как сообщает специализированный портал «ПитерТранспорт», речь идет о 87 троллейбусах большого класса (стартовая стоимость аукциона — 1,9 млрд руб.), 35 машинах с увеличенным автономным ходом (1,1 млрд руб.) и 20 новых троллейбусах особо большого класса — за 700 млн руб. Согласно конкурсной документации, все они должны быть изготовлены не ранее 2020 года и поставлены до середины будущего года. Проведение всех трех электронных аукционов запланировано на 12 декабря.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Горэлектротранс» не стал закупать новый подвижной состав в текущем году, однако в 2020-м планировал объявить конкурс на поставку более 100 троллейбусов. Последний аналогичный аукцион проходил в 2017 году, когда контракт за 2,04 млрд руб. выиграл саратовский производитель ООО «Тролза-Маркет».