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Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами

Фото: Reuters

Переписи определили ответственных

Дмитрий Медведев подписал постановление о ее проведении

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, на ее организацию из бюджета будет выделено более 30 млрд руб. На отдаленных и труднодоступных территориях перепись будет проходить с 1 апреля по 20 декабря 2020 года. Предварительные итоги переписи появятся уже в апреле 2021 года, окончательные — в четвертом квартале 2022 года.


Поскольку мероприятие планируется проводить с использованием цифровых технологий (в Росстате называют его первой электронной переписью), постановление предписывает Минкомсвязи обеспечить использование инфраструктуры портала госуслуг для сбора сведений о населении в электронной форме. Напомним, помимо личного общения с переписчиком у себя дома или в переписном пункте, заполнить переписной лист можно будет с помощью учетной записи на портале — при этом сведения в Росстат будут передаваться анонимизировано. Сами же переписчики при обходе будут использовать планшеты. Постановление также возлагает ответственность на федеральные ведомства (МВД, МЧС, Минобороны, Минпромторг, МИД, ФСБ, Росгвардию, ФСО, ФСИН и другие) за проведение переписи среди отдельных групп населения — военнослужащих и жителей военных городков, заключенных, беженцев, россиян, находящихся за границей и т. д.

«Полученные результаты должны повысить эффективность госполитики, управленческих решений, начиная от экономики и заканчивая социальными решениями»,— отметил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.



По словам директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, более высокий технологический уровень переписи по сравнению с предыдущими позволит получить данные о населении гораздо быстрее. Возможности цифровизации позволят получить подобные данные о жизни населения и в труднодоступных районах, там перепись стартует уже с 1 апреля, отметила проректор ГУУ Ксения Екимова. «Переписи подлежат ориентировочно 492 тыс. человек — жителей труднодоступных территорий 24 субъектов Российской Федерации. Наибольшее число их проживают в Республике Саха (Якутия) и Ханты-Мансийском автономном округе — соответственно 123 тыс. и 66 тыс. человек. Если бы не возможности портала госуслуг, то мимо переписи, скорее всего, прошли бы все вахтовики (только в ЯНАО их около 1,5 млн человек)»,— сказала она.

По словам госпожи Екимовой, с момента последней переписи в 2010 году в стране произошло около 40 млн демографических событий (рождение, смерть, приезд на ПМЖ и миграция), а также существенные изменения в национальном и языковом составе, образовательном уровне, фактической брачной структуре, реальных жилищных условиях. «Только в период проведения переписи можно получить информацию о фактических бытовых условиях населения (наличие и работоспособность интернета, радио, телевидения, даже включая наличие центрального отопления, канализации, горячей и холодной воды) и их региональной специфике»,— указывает Дмитрий Журавлев. Кроме того, результаты переписи необходимы для корректировки Стратегии пространственного развития и формирования нормативной базы, регулирующей формирование макрорегионов и агломераций, включая сельские, отмечает доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

Надежда Краснушкина


Какие дополнительные вопросы зададут россиянам во время переписи

Утечка персональных данных россиян во время цифровой переписи населения исключена, заверил в ноябре глава Росстата Павел Малков. Мероприятие пройдет в октябре 2020 года, уже известно, что правительство помимо традиционных опросных пунктов интересует дополнительная информация о россиянах: проживали ли они за границей, на каком языке обычно общаются, как далеко работа находится от места постоянного проживания? В Росстате говорят, что ответы помогут анализу разработки программ по поддержке малых народов, планированию ежедневных транспортных потоков и пониманию ситуации с маятниковой миграцией.

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