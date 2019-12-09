Переписи определили ответственных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, на ее организацию из бюджета будет выделено более 30 млрд руб. На отдаленных и труднодоступных территориях перепись будет проходить с 1 апреля по 20 декабря 2020 года. Предварительные итоги переписи появятся уже в апреле 2021 года, окончательные — в четвертом квартале 2022 года.

Поскольку мероприятие планируется проводить с использованием цифровых технологий (в Росстате называют его первой электронной переписью), постановление предписывает Минкомсвязи обеспечить использование инфраструктуры портала госуслуг для сбора сведений о населении в электронной форме. Напомним, помимо личного общения с переписчиком у себя дома или в переписном пункте, заполнить переписной лист можно будет с помощью учетной записи на портале — при этом сведения в Росстат будут передаваться анонимизировано. Сами же переписчики при обходе будут использовать планшеты. Постановление также возлагает ответственность на федеральные ведомства (МВД, МЧС, Минобороны, Минпромторг, МИД, ФСБ, Росгвардию, ФСО, ФСИН и другие) за проведение переписи среди отдельных групп населения — военнослужащих и жителей военных городков, заключенных, беженцев, россиян, находящихся за границей и т. д.

«Полученные результаты должны повысить эффективность госполитики, управленческих решений, начиная от экономики и заканчивая социальными решениями»,— отметил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

По словам директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, более высокий технологический уровень переписи по сравнению с предыдущими позволит получить данные о населении гораздо быстрее. Возможности цифровизации позволят получить подобные данные о жизни населения и в труднодоступных районах, там перепись стартует уже с 1 апреля, отметила проректор ГУУ Ксения Екимова. «Переписи подлежат ориентировочно 492 тыс. человек — жителей труднодоступных территорий 24 субъектов Российской Федерации. Наибольшее число их проживают в Республике Саха (Якутия) и Ханты-Мансийском автономном округе — соответственно 123 тыс. и 66 тыс. человек. Если бы не возможности портала госуслуг, то мимо переписи, скорее всего, прошли бы все вахтовики (только в ЯНАО их около 1,5 млн человек)»,— сказала она.

По словам госпожи Екимовой, с момента последней переписи в 2010 году в стране произошло около 40 млн демографических событий (рождение, смерть, приезд на ПМЖ и миграция), а также существенные изменения в национальном и языковом составе, образовательном уровне, фактической брачной структуре, реальных жилищных условиях. «Только в период проведения переписи можно получить информацию о фактических бытовых условиях населения (наличие и работоспособность интернета, радио, телевидения, даже включая наличие центрального отопления, канализации, горячей и холодной воды) и их региональной специфике»,— указывает Дмитрий Журавлев. Кроме того, результаты переписи необходимы для корректировки Стратегии пространственного развития и формирования нормативной базы, регулирующей формирование макрорегионов и агломераций, включая сельские, отмечает доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

Надежда Краснушкина