Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Организаторы «Золотого глобуса» назвали номинантов на премию, которая будет вручена 5 января в Лос-Анджелесе.
В категории «лучшая драма» представлены:
- «Ирландец» Мартина Скорсезе
- «Джокер» Тодда Филлипса
- «Брачная история» Ноа Баумбака
- «1917» Сэма Мендеса
- «Два папы» Фернанду Мейреллиша
«Лучшая комедия или мюзикл»:
- «Меня зовут Долемайт» Крэйга Брюэра
- «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити
- «Достать ножи» Райана Джонсона
- «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино
- «Рокетмен» Декстера Флетчера
«Лучший анимационный фильм»:
- «Холодное сердце-2» Криса Бака и Дженнифер Ли
- «Как приручить дракона-3» Дина Деблуа
- «Король Лев» Джона Фавро
- «Потерянное звено» Криса Батлера
- «История игрушек 4» Джоша Кули
«Лучший иностранный фильм»:
- «Прощание» Лулу Ванг
- «Отверженные» Ладжа Ли
- «Боль и слава» Педро Альмодовара
- «Паразиты» Пона Чун Хо
- «Портрет девушки в огне» Селин Сьяммы
Лучший режиссер:
- Пон Чун Хо («Паразиты»)
- Сэм Мендес («1917»)
- Тодд Филлипс («Джокер»)
- Мартин Скорсезе («Ирландец»)
- Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»)
О триумфаторах прошлой церемонии — в материале “Ъ” «"Золотой глобус" выкатили за Фредди Меркьюри».