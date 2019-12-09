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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Организаторы «Золотого глобуса» назвали номинантов на премию, которая будет вручена 5 января в Лос-Анджелесе.

В категории «лучшая драма» представлены:

  • «Ирландец» Мартина Скорсезе
  • «Джокер» Тодда Филлипса
  • «Брачная история» Ноа Баумбака
  • «1917» Сэма Мендеса
  • «Два папы» Фернанду Мейреллиша

«Лучшая комедия или мюзикл»:

  • «Меня зовут Долемайт» Крэйга Брюэра
  • «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити
  • «Достать ножи» Райана Джонсона
  • «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино
  • «Рокетмен» Декстера Флетчера

«Лучший анимационный фильм»:

  • «Холодное сердце-2» Криса Бака и Дженнифер Ли
  • «Как приручить дракона-3» Дина Деблуа
  • «Король Лев» Джона Фавро
  • «Потерянное звено» Криса Батлера
  • «История игрушек 4» Джоша Кули

«Лучший иностранный фильм»:

  • «Прощание» Лулу Ванг
  • «Отверженные» Ладжа Ли
  • «Боль и слава» Педро Альмодовара
  • «Паразиты» Пона Чун Хо
  • «Портрет девушки в огне» Селин Сьяммы

Лучший режиссер:

  • Пон Чун Хо («Паразиты»)
  • Сэм Мендес («1917»)
  • Тодд Филлипс («Джокер»)
  • Мартин Скорсезе («Ирландец»)
  • Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»)

О триумфаторах прошлой церемонии — в материале “Ъ” «"Золотой глобус" выкатили за Фредди Меркьюри».

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