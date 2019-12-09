Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Организаторы «Золотого глобуса» назвали номинантов на премию, которая будет вручена 5 января в Лос-Анджелесе.

В категории «лучшая драма» представлены:

«Ирландец» Мартина Скорсезе

«Джокер» Тодда Филлипса

«Брачная история» Ноа Баумбака

«1917» Сэма Мендеса

«Два папы» Фернанду Мейреллиша

«Лучшая комедия или мюзикл»:

«Меня зовут Долемайт» Крэйга Брюэра

«Кролик Джоджо» Тайка Вайтити

«Достать ножи» Райана Джонсона

«Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино

«Рокетмен» Декстера Флетчера

«Лучший анимационный фильм»:

«Холодное сердце-2» Криса Бака и Дженнифер Ли

«Как приручить дракона-3» Дина Деблуа

«Король Лев» Джона Фавро

«Потерянное звено» Криса Батлера

«История игрушек 4» Джоша Кули

«Лучший иностранный фильм»:

«Прощание» Лулу Ванг

«Отверженные» Ладжа Ли

«Боль и слава» Педро Альмодовара

«Паразиты» Пона Чун Хо

«Портрет девушки в огне» Селин Сьяммы

Лучший режиссер:

Пон Чун Хо («Паразиты»)

Сэм Мендес («1917»)

Тодд Филлипс («Джокер»)

Мартин Скорсезе («Ирландец»)

Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»)

О триумфаторах прошлой церемонии — в материале “Ъ” «"Золотой глобус" выкатили за Фредди Меркьюри».