Крупнейшие частные компании Петербурга и Ленобласти за три года заработали более 7,7 трлн рублей

Совокупная выручка крупнейших частных компаний Петербурга и Ленинградской области за последние три года составила более 7,7 трлн рублей. При этом их общий финансовый результат (чистая прибыль и непокрытый убыток) в 2016-2018 годах достиг почти 400 млрд руб. Об этом со ссылкой на рейтинг, составленный по данным финансовой отчетности предприятий, сообщает «Фонтанка.ру».

В рейтинге издания учитывались показатели 500 групп и компаний с выручкой превышающей 1 млрд руб. в каждый из трех последних лет. Речь идет исключительно о частных компаниях, владельцам и которых являются конкретные люди, а не госструктуры или международные корпорации.

Отметим, что в сентябре “Ъ-СПб” опубликовал рейтинг компаний Северо-Запада по динамике роста. Наибольший прирост выручки (по РСБУ) за 2016-2018 годы получили компании ПАО «Газпром нефть», ООО «Агроторг» и ООО «Газпром межрегионгаз».