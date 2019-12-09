Суд приговорил бывшего украинского министра к двум годам колонии за нападение на посольство РФ

Московский городской суд приговорил к двум годам колонии бывшего министра транспорта Украины, экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского. Его обвинили в нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году. По решению суда бывшему министру зачли срок нахождения в СИЗО с 28 сентября 2018 года из расчета один день за полтора, сообщает ТАСС.

Суд также удовлетворил гражданские иски о возмещении материального ущерба. Российскому МИДу Рудьковский должен выплатить около 5,75 млн руб., страховой компании «Согаз» — 8,2 млн руб. Экс-депутат уже частично погасил ущерб на сумму 2 млн руб.

В октябре бывшему министру предъявили обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, пользующихся международной защитой). Материалы дела были выделены в отдельное производство из «большого» расследования обстоятельств нападения украинских националистов на российское посольство в Киеве в июне 2014 года. Тогда толпа забросала здание диппредставительства камнями, бутылками и пузырьками с зеленкой, сорвав флаг РФ.

Подробности дела — в публикации “Ъ” «Беглый министр укрылся в российском СИЗО».