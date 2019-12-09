McLaren превратил гоночное купе 570S GT4 в дорожный спорткар 620R

McLaren 620R. Фото: McLaren

McLaren 620R. Фото: McLaren

Новинка заимствовала карбоновый монокок Monocell II от гоночной машины, при этом мощность 3,8-литрового бензинового турбомотора V8 увеличена до 620 л.с. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с перенастроенным софтом.

Купе получило спортивную подвеску, более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости, облегченные регулируемые амортизаторы, а также усиленные карбон-керамические тормоза. Машина оснащается 19- и 20-дюймовыми (спереди и сзади соответственно) колесными дисками. McLaren 620R также отличается новым аэродинамическим обвесом из углепластика с регулируемым антикрылом, бамперами и капотом, увеличивающими прижимную силу.

Салон машины облегчен за счет отказа от элементов отделки и ряда опция, при этом кондиционер, мультимедиа-система и особая акустика Bowers & Wilkins доступны в качестве дополнительного оборудования. Оснащение спорткара включает в себя карбоновые сиденья с 6-точечными ремнями безопасности, спортивный руль, отделку салона углепластиком, а также фирменную систему телеметрии McLaren Track Telemetry. Для новинки предусмотрено множество опций и программа персонализации от придворного тюнинг-ателье McLaren Special Operations (MSO).

Тираж McLaren 620R составит 350 экземпляров, каждый из которых будет собираться вручную в Великобритании. Поставки машины клиентам начнутся с февраля 2020 года.