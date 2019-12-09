На Ставрополье назначили врио начальника управления мелиорации

Новым начальником «Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю» назначен Сергей Рындя, сообщает пресс-служба губернатора региона. Вместе с ним губернатор региона Владимир Владимиров представил правительству нового начальника управления Россельхознадзора по региону Виктора Фетисова.

«Доверенные вам направления крайне важны. Мы заботимся о ветеринарном благополучии каждого хозяйства. Важно удерживать ситуацию под контролем. Не допускать никаких ЧП. А мелиорация – это сегодня основа сельскохозяйственной экономики. В этом направлении предстоит много работы»,– передает пресс-служба слова господина Владимирова.

Губернатор пожелал назначенным руководителям успехов.

Дарья Голякова