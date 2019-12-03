Назначен новый руководитель управления Россельхознадзора по Ставрополью и КЧР

Новым руководителем управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской республике назначили Виктора Фетисова, сообщает пресс-служба ведомства.

«Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике должно стать достойным территориальным ведомством, и именно на это будут направлены все силы», — передает пресс-служба слова нового руководителя.

В 1992 году господин Фетисов окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности «Механизация сельского хозяйства», в 2004 году – Ставропольский государственный аграрный университет по специальности «Менеджмент организации». Ранее занимал должность заместителя руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям, а также – заместителя руководителя южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Дарья Голякова