Житель Дагестана задержан по подозрению в финансировании ИГ

На Северном Кавказе задержали жителя Дагестана Саада Ахмеднабиева по подозрению в организации финансирования «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России). По версии следствия, он собирал деньги в нескольких регионах России под видом благотворительной помощи нуждающимся мусульманам и сирийским беженцам, а также на строительство колодцев в Африке, сообщает ФСБ. В сумме с 2015 года было собрано более 2 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма). Следствие намерено требовать заключения под стражу. В пресечении деятельности по финансированию терроризма участвовали сотрудники ФСБ, СКР и Росфинмониторинга, говорится в пресс-релизе.

Сбор средств Саад Ахмеднабиев проводил совместно со своим братом Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу-Умар Саситлинский, который находится на территории Турции или Сирии, сообщает СКР. Исраила Ахмеднабиева объявили в международный розыск.

Напомним, в сентябре в финансировании терроризма обвинили продавца поддержанных телефонов из ТЦ «Горбушка». Всего в сети участвовали около 30 человек.

Подробнее — в материале “Ъ” «Деньги для террористов собирали и растрачивали».