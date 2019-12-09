Прокуратура Москвы не смогла подтвердить полномочия истца в деле против организаторов протестов

Представители прокуратуры Москвы не смогли представить Черемушкинскому суду документы, подтверждающие, что первый заместитель прокурора Москвы Олег Манаков имел право подавать иск к Алексею Навальному и другим оппозиционерам в качестве и. о. прокурора Москвы Дениса Попова, передает корреспондент “Ъ” из зала суда. Речь идет об иске в интересах Росгвардии, поданном из-за расходов ведомства на обеспечение безопасности во время несанкционированных акций 27 июля и 3 августа.

Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади во время заседания обратил внимание на то, что полномочия господина Манакова как и. о. главы прокуратуры на момент подачи иска не были подтверждены соответствующими документами. «В таких случаях суды стопроцентного оставляют иски без рассмотрения»,— сказал он. Его поддержали и другие адвокаты ответчиков.

Представитель столичной прокуратуры отметил, что его руководитель не мог лично подать иск, так как находился в отпуске. Приказ о назначении и. о. господина Манакова «в природе существует», однако сейчас на руках его нет, отметил представитель ведомства.

Тем не менее судья Светлана Чурсина приняла решение не отказывать в рассмотрении, а перенести заседание на 18 декабря.

Напомним, 4 октября в Черемушкинском суде был зарегистрирован иск прокуратуры Москвы к оппозиционерам Алексею Навальному, Илье Яшину, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Олегу Степанову, Георгию Албурову и Александру Соловьеву о возмещении государству почти 5 млн руб., потраченных Росгвардией на работу во время акций 27 июля и 3 августа (расходы на выплату компенсаций личному составу за работу в выходные и на бензин для спецтранспорта). Кроме того, к оппозиционерам поданы два аналогичных иска от ГУВД Москвы на 10,2 млн руб.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Алексея Навального просят профинансировать Росгвардию».

Владимир Хейфец