Такого в мире не делал ни один телеведущий!

28 декабря ведущий телеканала «Вся Уфа» Денис Ганиев проведёт целые сутки в прямом эфире и установит мировой рекорд Гиннесса!

За всю историю город Уфа был представлен в книге рекордов Гиннесса только один раз — как самая крайняя географическая точка Европы на востоке.

Весь мир и «Вся Уфа» будут пристально следить за тем, как Денис Ганиев 24 часа непрерывно общается с гостями и телезрителями эфира. Ему можно всё: есть, пить, петь, танцевать… Но только НЕ СПАТЬ!

Каждый дозвонившийся сможет передать привет своим родным, поучаствовать в викторинах, а главное, поддержать нашего смелого телеведущего! Удастся ли Денису Ганиеву установить мировой рекорд и войти в книгу Гиннесса? Сможет ли телеканал нашего города заявить на весь мир о новом установленном рекорде, узнаем совсем скоро!

Не пропустите это историческое событие! Встречаемся 28 декабря, с 12:00, на телеканале «Вся Уфа»!

В Новый год — с новым рекордом!