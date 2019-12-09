«Кировский завод» утвердил программу облигаций на 50 млрд рублей и выпуск облигаций на 1 млрд руб.

Совет директоров ПАО «Кировский завод» утвердил программу облигаций объемом до 50 млрд рублей. Они будут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Об этом со ссылкой на сообщение компании передает «Интерфакс».

Помимо этого, утвержден выпуск облигаций 1-й серии объемом 1 млрд руб. Срок обращения выпуска — 10 лет, номинал одной облигации — 1 тыс. руб.

Отметим, что с дебютным трехлетним выпуском на 1,5 млрд руб. эмитент выходил на долговой рынок в 2007 году.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ноябре Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило «Кировскому заводу» кредитный рейтинг «BB+» с прогнозом «стабильный». Это обусловлено средней оценкой долговой нагрузки и обслуживания долга компании, а также средним бизнес-профилем, пояснили в АКРА.