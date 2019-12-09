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Суд отменил штраф якутскому журналисту за злоупотребление свободой информации

Кассационный суд во Владивостоке отменил решение суда по делу журналиста газеты «Якутск вечерний» Михаила Романова, сообщил заместитель главного редактора издания Виталий Обедин. Ранее журналиста признали виновным в злоупотреблении свободой информации и оштрафовали на 30 тыс. руб. за статью «Жертва режима». Верховный суд Якутии оставил решение без изменений.

«Майор Алимов и полковник Даутов грустят. Да и начальник УФСБ по Якутии Алексей Пахомов... тоже, наверное, взгрустнул. Зато радуется мой коллега Михаил Романов, который не отдаст государству 30 тыс. руб. за то, что посмел в публикации делать аллюзии на Оруэлла с его Большим Братом»,— написал господин Обедин в Facebook.

Штраф связан с публикацией материала «Жертва режима», где сотрудник Северо-Восточного федерального университета рассказал, что его избили сотрудники ФСБ. Истцом по делу выступило МВД Якутии. Полиция считала превышением свободой информации несколько предложений из материала: «Эта история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах, а однажды может похитить тебя и избить». В редакции считали, что на решение суда могло повлиять письмо для служебного пользования начальника управления ФСБ Якутии Алексея Пахомова, который сообщает о статье министру внутренних дел Якутии Владимиру Прокопенко.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Якутский журналист оштрафован за «Жертву режима».

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