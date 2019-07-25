Якутский журналист оштрафован за «Жертву режима»

Журналист еженедельника «Якутск вечерний» Михаил Романов, ставший фигурантом административного дела по ст. 13.15 КоАП РФ о злоупотреблении свободой информации, по решению Якутского городского суда оштрафован на 30 тыс. руб. Истцом выступило МВД Якутии, которое предъявило претензии к статье «Жертва режима». Заместитель главного редактора издания Виталий Обедин не исключает, что на решение судьи могла повлиять служебная переписка высокопоставленных представителей полиции и ФСБ республики, которая, по его словам, содержится в материалах дела.
В Якутском городском суде рассмотрено дело журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова, которого обвинили в нарушении ст. 13.15 КоАП («Злоупотреблении свободой массовой информации»). Дело было направлено в суд МВД Якутии на основании рапорта майора полиции Рушана Алимова.
Как ранее сообщал “Ъ”, в апреле 2019 года газета «Якутск вечерний» опубликовала статью о похищении и избиении сотрудника Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Антона Аммосова. В конце июня в редакцию пришел участковый уполномоченный Рушан Алимов, чтобы взять объяснения с журналиста издания Михаила Романова. Он проходил свидетелем по административному делу, заведенному отделом полиции №2 МУ МВД России «Якутское» после публикации. В интервью, взятом господином Романовым у Антона Аммосова и опубликованном под заголовком «Жертва режима», сотрудник СВФУ рассказал, что его похитили и подвергли физическому и психологическому прессингу силовики из ФСБ за комментарии в социальных сетях (господин Аммосов дал оценку взрыву в Архангельске, где в октябре 2018 года студент-анархист совершил самоподрыв у здания районного управления ФСБ).
Как сообщили “Ъ” в пресс-службе регионального МВД, участковый уполномоченный несколько раз приходил в редакцию, чтобы взять показания у журналиста. Получив очередной отказ, майор полиции составил протокол по ст. 17.7 КоАП РФ (неподчинение законным требованиям представителя власти). Однако и после этого журналист отказался ехать с участковым в полицию. Тогда майор Алимов составил протокол об административном правонарушении — злоупотреблении свободой информации — на господина Романова.
Основные претензии МВД Якутии, по словам заместителя главного редактора Виталия Обедина, предъявлены к фразе, предваряющей интервью: «Эта история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах, а однажды может похитить тебя и избить». В них участковый, говорит господин Обедин, увидел признаки злоупотребления свободой информации. По решению Якутского городского суда эти фразы признаны сегодня «заведомо недостоверной информацией», уточнил он.
Виталий Обедин сообщил, что редакция намерена оспорить решение в вышестоящей инстанции: «Считаю, что именно такие решения нивелируют уважение и доверие к судебной системе. Надеюсь, коллеги госпожи Смирниковой в Верховном суде Якутии окажутся более принципиальны, последовательны и верны букве закона».
Заместитель главного редактора также опубликовал документ в Facebook, который, как не исключает господин Обедин, мог повлиять на решение судьи. В письме для служебного пользования начальник управления ФСБ Якутии Алексей Пахомов сообщает министру внутренних дел Якутии Владимиру Прокопенко: «Статья "Жертва режима", опубликованная в газете "Якутск вечерний", содержит искаженные, недостоверные и непроверенные сведения, дискредитирующие правоохранительные органы, в том числе ФСБ России.
С учетом оппозиционности издания публикация направлена на рост недоверия целевой аудитории к деятельности силовых структур, порождает сомнение в законности их действий, что формирует угрозу общественной безопасности в регионе».
Виталий Обедин сообщил “Ъ”, что это письмо содержалось в материалах судебного дела в отношении господина Романова.
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