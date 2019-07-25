Якутский журналист оштрафован за «Жертву режима»

Журналист еженедельника «Якутск вечерний» Михаил Романов, ставший фигурантом административного дела по ст. 13.15 КоАП РФ о злоупотреблении свободой информации, по решению Якутского городского суда оштрафован на 30 тыс. руб. Истцом выступило МВД Якутии, которое предъявило претензии к статье «Жертва режима». Заместитель главного редактора издания Виталий Обедин не исключает, что на решение судьи могла повлиять служебная переписка высокопоставленных представителей полиции и ФСБ республики, которая, по его словам, содержится в материалах дела.

В Якутском городском суде рассмотрено дело журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова, которого обвинили в нарушении ст. 13.15 КоАП («Злоупотреблении свободой массовой информации»). Дело было направлено в суд МВД Якутии на основании рапорта майора полиции Рушана Алимова.

Как ранее сообщал “Ъ”, в апреле 2019 года газета «Якутск вечерний» опубликовала статью о похищении и избиении сотрудника Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Антона Аммосова. В конце июня в редакцию пришел участковый уполномоченный Рушан Алимов, чтобы взять объяснения с журналиста издания Михаила Романова. Он проходил свидетелем по административному делу, заведенному отделом полиции №2 МУ МВД России «Якутское» после публикации. В интервью, взятом господином Романовым у Антона Аммосова и опубликованном под заголовком «Жертва режима», сотрудник СВФУ рассказал, что его похитили и подвергли физическому и психологическому прессингу силовики из ФСБ за комментарии в социальных сетях (господин Аммосов дал оценку взрыву в Архангельске, где в октябре 2018 года студент-анархист совершил самоподрыв у здания районного управления ФСБ).

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе регионального МВД, участковый уполномоченный несколько раз приходил в редакцию, чтобы взять показания у журналиста. Получив очередной отказ, майор полиции составил протокол по ст. 17.7 КоАП РФ (неподчинение законным требованиям представителя власти). Однако и после этого журналист отказался ехать с участковым в полицию. Тогда майор Алимов составил протокол об административном правонарушении — злоупотреблении свободой информации — на господина Романова.

Основные претензии МВД Якутии, по словам заместителя главного редактора Виталия Обедина, предъявлены к фразе, предваряющей интервью: «Эта история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах, а однажды может похитить тебя и избить». В них участковый, говорит господин Обедин, увидел признаки злоупотребления свободой информации. По решению Якутского городского суда эти фразы признаны сегодня «заведомо недостоверной информацией», уточнил он.

В пресс-службе Якутского горсуда сообщили “Ъ”, что 25 июля судья Виктория Смирникова признала журналиста Михаила Романова виновным и наложила штраф 30 тыс. руб.

Виталий Обедин сообщил, что редакция намерена оспорить решение в вышестоящей инстанции: «Считаю, что именно такие решения нивелируют уважение и доверие к судебной системе. Надеюсь, коллеги госпожи Смирниковой в Верховном суде Якутии окажутся более принципиальны, последовательны и верны букве закона».

Заместитель главного редактора также опубликовал документ в Facebook, который, как не исключает господин Обедин, мог повлиять на решение судьи. В письме для служебного пользования начальник управления ФСБ Якутии Алексей Пахомов сообщает министру внутренних дел Якутии Владимиру Прокопенко: «Статья "Жертва режима", опубликованная в газете "Якутск вечерний", содержит искаженные, недостоверные и непроверенные сведения, дискредитирующие правоохранительные органы, в том числе ФСБ России.

С учетом оппозиционности издания публикация направлена на рост недоверия целевой аудитории к деятельности силовых структур, порождает сомнение в законности их действий, что формирует угрозу общественной безопасности в регионе».





Виталий Обедин сообщил “Ъ”, что это письмо содержалось в материалах судебного дела в отношении господина Романова.

Николай Борисов