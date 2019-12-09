Прокатчики вновь встречаются в Магнитке

Сегодня на базе Магнитогорского металлургического комбината стартует первый этап межзаводской школы по обмену производственным опытом руководителей и специалистов по производству горячекатаного листа.



В работе школы примут участие более пятидесяти специалистов, представляющих различные металлургические предприятия России и стран ближнего зарубежья, а также корпорацию «Чермет», под эгидой которой и проходят с 2000 года подобные мероприятия. Помимо представителей ПАО «ММК», участниками межзаводской школы станут специалисты Новолипецкого и Челябинского металлургических комбинатов, ПАО «Северсталь», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», Выксунского и Ашинского металлургических заводов. Заявлен и зарубежный участник, представляющий компанию «АрселорМиттал Темиртау».

Насыщенная программа двухдневного мероприятия предполагает знакомство с прокатными подразделениями Магнитогорского металлургического комбината, специализирующимися на выпуске горячекатаного листа, с посещением производственных участков листопрокатных цехов № 4 и 10, а также производства толстолистового проката, где гостям покажут современный толстолистовой стан 5000 Магнитки и стан 4500. Кроме того, запланирована обзорная экскурсия для участников, во время которой гости посетят новейшую аглофабрику №5 ПАО «ММК», запущенную летом нынешнего года, и доменный цех комбината.

Помимо ознакомления с производством горячекатаного листа, участники межзаводской школы обменяются впечатлениями, обсудят интересующие темы, обменяются мнениями об актуальных вопросах прокатного производства, поделятся опытом решения проблемных задач и предложениями по повышению эффективности тех или иных производственных процессов.

Традиционное ежеквартальное мероприятие проходит уже в 109-й раз. Каждая такая школа, посвященная тому или иному направлению работы металлургического предприятия, состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводится на предприятиях, участвующих в школе. Каждой школе сопутствует тщательная подготовка. Составляются списки участников, программа работы, вопросы, на которые специалисты хотели бы получить ответы. Традиции подобных школ уходят своим корнями еще в советскую эпоху, однако созвучны сегодняшнему времени с его набирающим популярность явлением бенчмаркинга. Результатом обсуждения различных технических и технологических проблем становятся многочисленные рекомендации по улучшению производственного процесса. Участие в работе межзаводских школ повышает эрудицию специалистов, расширяет их кругозор.

По завершении магнитогорского этапа, межзаводская школа специалистов производства горячекатаного листа продолжит свою работу в Череповце и Липецке.