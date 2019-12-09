Секретарем Общественной палаты РФ стала Лидия Михеева

Как и предполагал “Ъ”, новым секретарем Общественной палаты (ОП) РФ стала юрист Лидия Михеева. Ее избрали на сегодняшнем пленарном заседании ОП, его трансляция велась на сайте организации. Заместителями секретаря ОП стали председатель комиссии ОП по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб и глава комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.

Госпожа Михеева сменит Валерия Фадеева, который в октябре возглавил Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ). По данным источников “Ъ”, на должность секретаря ОП также рассматривались четыре кандидатуры.

О ближайших планах нового секретаря ОП читайте в ее интервью “Ъ”.