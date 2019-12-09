Болельщики «Ростова» поддержали протест против массовых задержаний фанатов «Спартака»

На матче «Ростов»—«Спартак» фанаты ростовского клуба поддержали акцию объединения болельщиков «Спартака» «Фратрия» после массовых задержаний фанатов клуба в Санкт-Петербурге, сообщает “Ъ”. В знак протеста болельщики обеих команд покинули трибуны во время матча.

Напомним, ФК «Ростов» обыграл «Спартак» со счетом 4:1 в 19 туре Премьер-лиги. Дубль в составе команды оформил Бактиер Зайнутдинов, еще по одному мячу забили Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков. Благодаря этой победе «Ростов» набрал 34 очка оказался на третьем месте в турнирной таблице.

Дарья Голякова