ФК «Ростов» обыграл «Спартак» с большим отрывом

Футбольный клуб «Ростов» обыграл «Спартак» со счетом 4:1 в 19 туре Премьер-лиги, сообщает пресс-служба клуба. Дубль в составе команды оформил Бактиер Зайнутдинов, еще по одному мячу забили Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков.

Первый гол команде удалось забить на 22 минуте. После удара Шомуродова «рыбкой» хозяев спасла штанга, но на добивание первым успел Бактиер Зайнутдинов. В самом начале второго тайма Алексей Ионов забил второй гол, замкнув передачу Шомуродова на пустые ворота. На 78 минуте «Ростов» увеличил преимущество. Дмитрий Чистяков замкнул передачу со штрафного и забил своей первый гол в РПЛ – 3:0.

Спустя две минуты «Спартаку удалось отыграть один мяч. Но на 83 минуте Зайнутдинов оформил дубль и счет стал 4:1.

Благодаря этой победе «Ростов» набрал 34 очка оказался на третьем месте в турнирной таблице после «Зенита» и «Краснодара».

Дарья Голякова