Защитники парка 300-летия Петербурга подали заявку на митинг

Жители Приморского района Петербурга сегодня, 9 декабря, подали в комитет по законности правопорядку и безопасности уведомление о проведении митинга в защиту парка 300-летия (документ имеется в распоряжении редакции “Ъ-СПб”). Среди заявителей — депутат Закосбрания города Борис Вишневский и сопредседатель союза потребителей России Анатолий Голов.

Активисты намерены провести акцию в парке 21 декабря. Они выступают за то, чтобы не передавать часть территории возле парка под застройку компании «Газпром трансгаз». Инициаторы акции просят вернуть землю на баланс парка и благоустроить ее. Об этом они также высказывались на недавно прошедших публичных слушаниях.

Добавим, что в проект компании «Газпром трансгаз» входит строительство «Экогалереи» 27 метров в высоту, парковки на 545 мест и трехэтажного здания «Парусник Полтава».