Глава комитета Госдумы предложил учить школьников и студентов борьбе с коррупцией

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил ввести в школах и вузах новые предметы — основы антикоррупционной политики и антикоррупционное право. Идею он озвучил в интервью «Парламентской газете».
Депутат считает, что чрезвычайно важно воспитать в обществе нетерпимость к коррупционному поведению. «Если удастся сформировать такие моральные принципы у наших граждан с юных лет, они обязательно станут опорой для исполнения тех законов, которые мы сегодня принимаем»,— отметил господин Пискарев.
При этом он напомнил, что в начале октября в Госдуму были внесены поправки в закон «Об образовании», предусматривающие создание дополнительных профессиональных программ антикоррупционной тематики. Василий Пискарев отметил, что этот проект поправок является первым шагом к комплексному формированию антикоррупционного правосознания.
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