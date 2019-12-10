Металлический привкус лет

За год инвестиции негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в металлургическую отрасль и добывающую промышленность почти удвоились. И это на фоне предыдущих нескольких лет снижения интереса металлургических компаний к пенсионным фондам. Сейчас из 49 российских НПФ 3 так или иначе связаны с металлургами.

На начало 2014 года в России действовало 120 частных фондов, в которых было сконцентрировано 1,1 трлн руб. пенсионных накоплений 22 млн застрахованных лиц и 836,1 млрд руб. пенсионных резервов 6,8 млн участников добровольных пенсионных программ. К середине 2019 года число НПФ сократилось до 49, в них было аккумулировано 2,7 трлн руб. пенсионных накоплений 37,4 млн граждан и 1,3 трлн пенсионных резервов 6,2 млн клиентов частных фондов.

Эволюция НПФ

Большинство металлургических корпоративных НПФ в прошлые годы повторили судьбу других корпоративных фондов, превратившись в крупные финансовые структуры с большим объемом длинных денег и попав в руки финансовых групп (ФГ). Впрочем, они продемонстрировали более высокую выживаемость. За десять лет число российских НПФ сократилось почти в три с половиной раза, и одними из самых живучих, несмотря на сокращение их числа, оказались частные фонды, связанные с металлургическими компаниями. Ушли тем или иным способом от отраслевой специализации, повторив во многом путь других специализированных частных фондов, такие крупные «металлургические» НПФ, как «Норильский никель» (сначала переименован в «Наследие», а затем присоединен к «Газфонду Пенсионные накопления»), «Стальфонд» (бывший фонд «Северстали», сейчас присоединен к НПФ «Будущее»), «Мечел-фонд» (проходит процедуру ликвидации) и НПФ металлургов (среди учредителей были структуры компании Evraz, также ликвидируется). Однако выжили и остались пока независимыми НПФ «УГМК-Перспектива» (акционерами являются совладельцы «УГМК-Холдинга»), «Гефест» (бенефициар — владелец Объединенной металлургической компании Анатолий Седых), «Социальное развитие» (ранее принадлежала структурам владельца НЛМК Владимира Лисина, перешла под контроль ГК «Регион», но продолжает обслуживать корпоративную пенсионную программу НЛМК).

Сокращение количества пенсионных фондов, включая отраслевые металлургические, связано с эволюцией российской системы НПФ. Родившись в 1990-е годы как фонды, специализированные на добровольных, в большинстве своем корпоративных пенсионных программах, НПФ встретили начало XXI века, когда была введена накопительная компонента в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая по воле гражданина могла быть переведена в частный фонд. НПФ воспользовались этой ситуацией, переводя накопительную компоненту работников предприятий в корпоративные фонды, а также наращивая клиентскую базу за счет активного привлечения новых застрахованных лиц, не входящих в структуры компаний. Начав получать новые взносы в рамках ОПС, корпоративные фонды стали экспансивно наращивать активы.

Если в начале 2011 года на крупнейшие металлургические фонды приходилось 56,5 млрд руб. активов (или 5,5% активов российских НПФ), то через два года активы этих НПФ удвоились до 115,7 млрд руб. (6,8% всех активов частных фондов). При этом существенно изменилось соотношение пенсионных накоплений аккумулированных НПФ в рамках ОПС и пенсионных резервов по добровольным, по большей части корпоративным программам. Если в 2011 году на пенсионные накопления приходился 61% всех активов металлургических фондов, а на резервы — 35%, то в 2013 году эта пропорция уже составляла 75% к 22% соответственно. При этом в топ-20 крупнейших НПФ было два металлургических фонда — НПФ «Норильский никель» (54,2 млрд руб.) и «Стальфонд» (34,5 млрд руб.).

Такой объем активов, большой входящий (за счет новых взносов и привлечения клиентов) поток дешевых длинных пассивов, сделал частные фонды привлекательными для ФГ. Во-первых, большой объем средств, сконцентрированных в НПФ, позволял вкладывать их в интересные для ФГ по разным причинам (в том числе за счет связей с собственниками) активы, фондируя, например, за счет покупки облигаций те или иные проекты, во-вторых, на НПФ можно было держать бизнес: контролируемые фонды могли быть собственниками бизнесов их бенефициаров. Для металлургов же крупные НПФ становились очень большим непрофильным активом, требовавшим пристального внимания учредителя и явно переросшим функцию социального обеспечения и мотивации работников компании. К тому же теперь за пенсионный бизнес ФГ готовы были давать хорошие деньги.

В 2013 году инвестгруппа United Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича приобрела НПФ «Норильский никель» (см. “Ъ” от 4 сентября 2013 года, впоследствии контроль перешел владельцу группы компаний «Алор» Анатолию Гавриленко), а O1 Group Бориса Минца купила «Стальфонд» (см. “Ъ” от 1 ноября 2013 года). Впоследствии два фонда были объединены с другими пенсионными активами своих новых владельцев. В 2014–2015 годах «Мечел-фонд» и НПФ металлургов перешли под контроль экс-президента АФК «Система» Евгения Новицкого (см. “Ъ” от 2 апреля 2015 года). Однако фонды господина Новицкого в итоге не были допущены в систему гарантирования прав застрахованных лиц — необходимое условие для работы с пенсионными накоплениями, а затем лишены лицензии (см. “Ъ” от 23 июня 2016 года).

Последней крупной продажей металлургического фонда ФГ стала реализация структурами господина Лисина корпоративного фонда НЛМК «Социальное развитие». Покупателем в начале 2017 года выступила та же O1 Group (см. “Ъ” от 6 декабря 2016 года). Впоследствии все пенсионные активы господина Минца перешли под контроль пенсионного дивизиона ГК «Регион». И сейчас «Социальное развитие» присоединяется к НПФ «Эволюция» (бывшее название — «Нефтегарант»), в котором, в частности, формируется пенсионная программа нефтяной компании «Роснефть» (см. “Ъ” от 2 октября).

Грань рентабельности

Акционеры менее крупных независимых корпоративных металлургических НПФ — «УГМК-перспектива» и «Гефест» — рассматривают возможность их продажи. На них давят ужесточение регуляторных требований, а также изменение экономики частных фондов.

В нынешних условиях бизнес некрупных НПФ поставлен на грань рентабельности. В середине текущего года велись переговоры о возможной продаже фонда «УГМК-перспектива» в рамках крупной сделки с банком «ФК Открытие» — владельцем крупного НПФ «Открытие» (см. “Ъ” от 24 июня), но, по-видимому, они окончились неудачно. Владельцы НПФ «Гефест» также давно ищут покупателей на свой пенсионный актив, рассказывали ранее несколько источников на рынке пенсионных M&A, а также человек, близкий к фонду. Но цена его явно завышена, отмечали они. Однако после санации ряда крупных ФГ на фоне неопределенности в российской пенсионной системе число желающих купить частные фонды значительно снизилось, цена на них также упала (см. “Ъ” от 13 июня 2018 года).

Впрочем, интерес металлургов к собственным фондам может и оживиться. Например, в текущем году возможность создания или покупки НПФ рассматривали структуры «Мечела». Собеседники “Ъ” говорили, что металлургическая компания хочет возобновить свою корпоративную программу, интерес ее мог быть обусловлен и возможностью вкладывать ограниченную часть пенсионных средств в активы, связанные с собственником (см. “Ъ” от 13 февраля). Стимулом к расширению присутствия металлургов на пенсионном рынке может послужить начало действия новой стандартизированной пенсионной схемы, в которую можно будет перевести и обязательства по ОПС,— гарантированного пенсионного плана (ГПП), представленного в прошлом месяце (см. “Ъ” от 25 октября).

У крупных корпораций вполне может вернуться интерес к участию в пенсионных программах, тем более что за счет конвертации ОПС в ГПП они смогут бесплатно вернуть в контролируемый НПФ утраченные в прежние годы обязательства и быстро наполнить свой фонд.

Фонды уже наращивают вложения в металлургическую отрасль, следует из данных Банка России. Почти 90 млрд руб. пенсионных накоплений (или 3,2% от аккумулированных НПФ средств в рамках ОПС) и более 47 млрд руб. пенсионных резервов (3,5% от общих собранных средств в рамках негосударственного пенсионного обеспечения) было вложено в металлургическую отрасль и добывающую промышленность. Годом ранее инвестиции в эти сектора были значительно меньше: пенсионных накоплений было вложено всего чуть более 42 млрд руб. (1,6%), а пенсионных резервов — почти 34 млрд руб. (2,7%). Таким образом, за год инвестиции НПФ в металлургическую отрасль и добывающую промышленность почти удвоились. Впрочем, вложения в эти сектора значительно уступают инвестициям в других направлениях. Например, в банки на конец третьего квартала было вложено почти 480 млрд руб. пенсионных накоплений (17,1%), и больше 240 млрд руб. пенсионных резервов (17,7%).

Илья Усов