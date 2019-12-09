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Сбербанк добился обращения взыскания на долю акционера КБ «Искра»

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил требование Сбербанка об обращении взыскания на акции КБ «Искра», принадлежащие одному из совладельцев компании Якова Лисовского. Как следует из решения суда, в залоге у банка была доля в уставном капитале КБ в размере более 17,84%, или 91257 акций.

Сбербанк просил обратить взыскание на акции господина Лисовского в пределах задолженности «Искры» (826,9 млн руб.) по кредитным договорам, заключенным в 2018 году. Кредиты были предоставлены компании для финансирования текущей деятельности.

Банк потребовал досрочного возврата кредитов и процентов за пользование кредитом. В материалах дела сообщается, что в обеспечение обязательств по кредитному договору Сбербанк в 2018 году заключил договор поручительства с АО «Стройкомплекс НПО ПМ» (100% принадлежит КБ «Искра»).

В августе этого года в «Стройкомплексе» введено наблюдение. Банк посчитал это ухудшением качества предоставленного обеспечения. Суд исковые требование банка удовлетворил и утвердил начальную продажную цену заложенного имущества (долю Якова Лисовского в КБ «Искра») в размере 1,6 млн руб.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «Стриж» под корень»

Оксана Павлова


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