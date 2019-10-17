«Стриж» под корень

Сбербанк взыскивает с красноярского интернет-оператора «Стриж», связанного с одним из крупнейших в РФ операторов спутниковой связи России АО «Конструкторское бюро „Искра“», около 2 млрд руб. Банк намерен требовать банкротства «Стрижа». Как следует из материалов суда, компания «Стриж» была поручителем по обязательствам КБ «Искра» перед Сбербанком. Эксперты рынка не исключают, что долги «Искра» накопила в период ее активного роста на рынке.

Сбербанк подал в арбитражный суд Красноярского края заявление о взыскании с ООО «Стриж» более 1,8 млрд руб. Заявление пока не принято судом к рассмотрению. Дозвониться до директора «Стрижа» Андрея Ромулова не удалось. В Сбербанке отказались от комментариев.

В 2015 году «Искра» заявила о запуске федерального интернет-оператора «Стриж» для продвижения услуг спутниковой связи компании в сегменте b2c. Старт новой торговой марки АО КБ «Искра» состоялся в рамках ребрендинга основных направлений деятельности предприятия, сообщили тогда в КБ. Зарегистрированное в 2018 году ООО «Стриж» на 100% принадлежит Евгению Макиенко. В 2018 году выручка компании достигла 90,8 млн руб., чистая прибыль — 35,8 млн руб. Интернет-оператор по франшизе обладает торговой маркой «Стриж», уточнили „Ъ“ в АО «Конструкторское бюро „Искра“». Сама «Искра» сейчас «не оказывает услуг связи клиентам на массовом рынке», рассказали „Ъ“ в КБ, отметив, что со «Стрижом» они связаны исключительно деловыми отношениями. В то же время, по материалам суда, «Стрижу» принадлежит 79895 акций КБ «Искра», или 15,6% от его уставного капитала. Гендиректор «Стрижа» Андрей Ромулов владеет 7,6% акций конструкторского бюро, еще 9,07% «Искры» принадлежат его отцу тоже Андрею Ромулову.

Сеть спутниковых станций КБ «Искра» — одна из крупнейших в России: в ее состав входит более 8 тыс. станций. Приоритетными направлениями деятельности являются спутниковая связь, интернет, IP-телефония. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2018 году составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 15,5 млн руб., краткосрочные и долгосрочные обязательства — 2,2 млрд руб. Основные владельцы, помимо отца и сына Ромуловых и ООО «Стриж», — Яков Лисовский (17,85%) и Валерий Бурый (5,8%).

По материалам арбитражного суда, в июле этого года «Стриж» поручился за «Искру» в мировом соглашении между конструкторским бюро и Сбербанком на 1,8 млрд руб.

Кредитные обязательства перед банком у «Искры» появились в 2017–2018 годах, тогда стороны заключили семь кредитных договоров, однако обслуживать их в полном объеме «Искра» не смогла. В марте этого года Сбербанк подал в суд на КБ «Искра» заявление о взыскании 1,8 млрд руб. Также банк подал иски к Якову Лисовскому и гендиректору «Стрижа» Андрею Ромулову об обращении взыскания на акции «Искры», заложенные в счет исполнения обязательств по кредитам. В июле Сбербанк и КБ «Искра» заключили мировое соглашение, по которому «Искра» обязалась вернуть банку весь долг до 5 января 2021 года. Причем рассрочка предоставлялась должнику всего на 64 млн руб. и на 1,5 года. Основную сумму задолженности — 1,68 млрд руб. — КБ должно вернуть в январе 2021 года. По условиям договора, банк имеет право требовать с поручителей досрочного возврата всей суммы долга в случае ненадлежащего исполнения условий мирового соглашения. Кроме того, банк заявил о намерении подать заявление о банкротстве «Стрижа».

В КБ «Искра» говорят, что задолженность перед Сбербанком перешла к компании по наследству от дочерней организации АО «Стройкомплекс НПО ПМ», которое «Искра» приобрело в 2013 году в рамках диверсификации бизнеса. «Стройкомплекс» вел ряд крупных инжиниринговых проектов в РФ, однако по одному из них клиент не рассчитался за завершенные работы, рассказали в КБ «Искра», отметив, что на образование задолженности по кредитам повлияло именно невыполнение обязательств заказчика, а не ситуация на рынке спутниковой связи.

Между тем эксперты говорят о растущей конкуренции на рынке. «Компания очень быстро развивалась по числу станций, гораздо быстрее, чем конкуренты, что требует существенных финансовых вложений. Вероятно, для развития привлекались кредитные средства. Однако рынок спутниковой связи сегодня нельзя назвать быстрорастущим. Во многом он зависит от сектора b2g. Не исключено, что „Искра“ не рассчитала своих возможностей и построила станций больше, чем нужно»,— говорит гендиректор информагентства «Телеком дейли» Денис Кусков. «Искра», по его данным, занимает второе место в России по количеству станций.

В самой «Искре» подтверждают, что на рынке спутниковой связи наблюдается стагнация в плане роста абонентской базы: «Операторы сбавили темпы по подключениям и усилили развитие клиентского сервиса для повышения среднего чека».

По данным «Телеком дейли», доходы от услуг спутникового интернета в России к концу 2018 года увеличились на 246% по сравнению с 2011 годом и составили 10 млрд руб. Партнер компании «Вальтер констракшн» Вадим Тедеев отмечает, что на сегодняшний день абсолютными лидерами по росту абонентской базы на b2c и b2b рынках являются SenSat (дочка контролируемого государством «Ростелекома») и «Триколор». С 2017 по 2018 год количество абонентов-физлиц спутникового ШПД выросло в России примерно на 8 тыс. По данным «Триколора», почти половина вновь подключенных абонентов — его клиенты. «Ростелекому» по различным оценкам принадлежит 25% b2c рынка. «Можно предположить, что в ближайшие пять лет рынок спутникового ШПД завершит свою трансформацию и приобретет все черты рынка мобильной связи. То есть на нем будут доминировать не более четырех крупных операторов, остальные либо будут поглощены, либо уйдут в относительно небольшие ниши узкоспециализированных услуг связи»,— говорит Вадим Тедеев.

Оксана Павлова