Евгений Афанасьев: «СЭФ – площадка, где формируется государственная политика в области энергетики»

С 20 по 22 ноября 2019 года Красноярск принял самый мощный отраслевой проект за Уралом, объединяющий Х Сибирский энергетический форум и комплекс выставок «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника», «Нефть. Газ. Химия» и «Металлообработка и сварка». В работе выставочных площадок приняли участие 137 компаний из России, Германии, Италии, Китая, Республики Беларусь. В деловой программе – более 800 специалистов.

Открывая мероприятия, министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев от лица губернатора края и краевого правительства поприветствовал гостей форума. «Новые экономические вызовы влияют не только на энергетику нашего края, но и на энергетику всей России. Поэтому своевременное нахождение решений, чем мы и занимаемся на форуме, – это вклад в краевую экономику, экономику Сибири и Российской Федерации», – подчеркнул министр.

Гостей и участников форума поприветствовали советник губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко, заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края – председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кулеш, генеральный директор «Россети Сибири» Павел Акилин.

Генеральный директор ВК «Красноярская ярмарка» Артём Мурадян рассказал, что в выставках участвуют более 130 компаний из 23 субъектов Российской Федерации и пяти стран, в числе которых Россия, Германия, Италия, Китай и Республика Беларусь.

Также в рамках форума впервые открылась фотовыставка Всероссийского фотоконкурса «Объединяя энергию». Член экспертного жюри фотоконкурса – директор Филиала ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС» Святослав Полтаранин рассказал о том, как готовилась эта экспозиция: «Цель фотоконкурса была простая – показать масштаб и значимость работы энергетической отрасли, показать труд тех людей, которые создают энергию, показать красоту регионов, в которых расположены крупнейшие объекты энергетики. Нельзя добиться успеха в будущем, если не оглядываешься в прошлое. Именно эта история и эти лучшие достижения стали объектами нашей фотовыставки».

Форум открылся пленарным заседанием «Энергетика Сибири. Вызовы и реальность». Организатором выступило правительство Красноярского края, с докладами выступили краевые министры, представители промышленных компаний.

Работа деловой программы продолжилась на дискуссионных площадках и круглых столах, которых в рамках форума состоялось более 15.

Массу положительных отзывов вызвала биржа деловых контактов для предприятий энергетики и нефтегазового сектора. Участники форума получили уникальную возможность лично пообщаться с руководителями и ведущими специалистами крупных отраслевых компаний, задать им вопросы, договориться о сотрудничестве.

Участие в мероприятии приняли 12 крупнейших компаний отрасли: «Россети Сибирь» (ПАО «МРСК Сибири»), АО «Красноярскнефтепродукт», ПАО «Богучанская ГЭС», ООО «Сибуголь», филиал Россети «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири, АО «КрасЭКо», АО «Красноярсккрайгаз», Филиал ПАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2, ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «ПроТок», ООО ГРК «Амикан», АО «НТЦ ЕЭС (Московское отделение)».

Добавим, что всего в работе деловой программы приняли участие около 800 человек.

Практические решения для энергетической отрасли можно было увидеть на выставке «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника».

59 компаний представили современное энергетическое оборудование, трансформаторы тока, электроизмерительные приборы, последние решения в области дистанционного энергоучета, кабельную продукцию, новинки энергосберегающего освещения и светотехнического оборудования: взрывозащищенные, промышленные, уличные и офисные LED-светильники, а также светодиодные прожекторы.

На выставке «Нефть. Газ. Химия» 21 компания привезла современное оборудование и технологии в области нефтехимической, добывающей и перерабатывающей промышленности. Были представлены образцы насосного оборудования, трубопроводная арматура, контрольно-измерительные приборы, гидравлическое и пневматическое оборудование, химические лаборатории, кабельная продукция, газоаналитические приборы и сенсоры, спецодежда.

Посетили выставки 1 550 специалистов, представляющих 928 организаций разных регионов России, Республики Беларусь, Казахстана и Китая.

На соседней площадке работала выставка «Металлообработка и сварка», в ней приняли участие 57 компаний. Гостям были представлены новинки от ведущих и старейших предприятий отрасли, в числе которых белорусский станкозавод «Красный борец», Магнитогорский электродный завод, компании «Центр Сварки», «ИТС-Сибирь» и многие другие.

Уникальной площадку делает возможность показать оборудование в действии: посетителям показали крупногабаритные металлорежущие и лазерные станки, а также сварочное оборудование в процессе работы.

В выставочных павильонах были представлены станки плазменной резки с ЧПУ, аппараты Hypertherm (Гипертерм), сварочное оборудование SMP Technik, Kemppi. Впервые был привезён промышленный сварочный робот FANUC (Япония), на котором продемонстрировали плазменную резку металлической трубы и практически ювелирную работу по вырезанию кружев из металла.

Привезли и новинку 2019 года – большой промышленный станок для лазерной резки металла из Китая INTELAZER. Также впервые на выставке было презентовано оборудование от мировой компании Castolin Eutectic, европейское оборудование для изгиба, холодной деформации, резки труб и профилей брендов Ercolina и Pedrazzoli (Италия), металлорежущий инструмент ANAJ (Россия, г. Санкт-Петербург) и др.

Посетили выставку 572 специалиста из 405 организаций.

Также на выставке по традиции прошли престижные российские соревнования – открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Лучший сварщик – 2019». В этом году в нём приняли участие более 20 профессионалов и 25 студентов.

Напомним, Сибирский энергетический форум и выставки «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника», «Нефть. Газ. Химия» и «Металлообработка и сварка» прошли в Красноярске 20–22 ноября 2019 года.