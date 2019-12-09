Поврежденный трубопровод у завода «Балтика» заменят за 230 млн рублей

ГУП «ТЭК СПб» объявило конкурс на реконструкцию трубопровода, пролегающего в промзоне Парнас, в районе производства пивоваренной компании «Балтика». Подрядчику необходимо будет к декабрю 2021 года обновить порядка 1 км паропровода диаметром 300-400 мм. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 230 млн рублей. Эта сумма будет выделена в рамках инвестпрограммы ТЭКа. Итоги конкурса подведут 13 декабря, сообщили в пресс-службе теплоэнергетической компании.

На период реконструкции паропровода на территории «Балтики» смонтируют временный воздушный трубопровод. Наземная сеть-дублер ориентировочно появится до конца февраля.

Напомним, что прорыв паропровода возле проходной пивзавода «Балтика» в 6-м Верхнем переулке произошел 11 ноября. В результате происшествия пострадали четыре человека.