Число пострадавших при прорыве паропровода у пивзавода «Балтика» выросло до четырех

Количество пострадавших в результате прорыва паропровода у проходной завода пивоваренной компании «Балтика» в Выборгском районе Петербурга увеличилось до четырех. В настоящий момент в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с ожогами первой и второй степени находится 24-летняя сотрудница пивзавода. Еще одна пострадавшая (54-летняя женщина) с ушибами, порезами и подозрением на сотрясение мозга госпитализирована в клиническую больницу №122. Помимо этого, в результате ЧП также пострадали двое сотрудников подрядных организаций, сотрудничающих с «Балтикой». У одного из них диагностированы резаные раны головы и руки, у второго — порез пальца. После оказания первой медицинской помощи они отправились домой, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на представителей пивоваренной компании.

Напомним, ранее сообщалось о троих пострадавших, двое из которых по-прежнему остаются в больнице.

Тем временем, в ГУП «ТЭК СПб», которому принадлежит аварийный паропровод, заявили, что всем пострадавшим в результате происшествия будет выплачена компенсация.