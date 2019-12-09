Снег парализовал работу горнолыжного курорта в Кузбассе

Сложная обстановка на автомобильных дорогах сохраняется в поселке Шерегеш и одноименном горнолыжном курорте на юге Кемеровской области. Транспортный коллапс спровоцировали непрерывные снегопады, длящиеся двое суток.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видеозаписями с места событий. Туристы вынуждены добираться пешком до горы Зеленой и бросать автомобили прямо на дороге, чем сами же провоцируют пробки. Сейчас температура воздуха в Шерегеше составляет минус 3°С. «Снег утихает, и после обеда устанавливается погода без осадков»,— говорится на странице горнолыжного курорта в соцсети «ВКонтакте» в понедельник. Подъемник сектора «Е» сегодня работает, ночью техника чистила дорогу от поворота до «Е», ратраки работали на склоне.

Таштагольский район Кемеровской области ежегодно принимает более 1 млн туристов, начиная с сезона 2014-2015 годов. Расположенный на его территории Шерегеш — один из самых популярных в России и крупнейший в Сибири горнолыжный комплекс. Здесь работают 66 гостиниц на 3 тыс. койко-мест, 18 подъемников, 24 горнолыжные трассы, 62 кафе и ресторана, 21 пункт проката.

Почему россияне все чаще предпочитают отечественные склоны зарубежным — в материале “Ъ” «Горнолыжные курорты взяли разгон»

Юрий Зуев