В Татарстане началось строительство футбольной академии

В минувшую субботу в Татарстане начали строить четыре объекта будущей футбольной академии, сообщает пресс-служба президента республики. В Казани футбольно-регбийные манежи появятся на улице Чуйкова и на улице Танковая, в Нижнекамске – на улице Тукая, в Набережных Челнах – на улице 40 лет Победы.

Проектировщиком объектов выступает ГУП «ТИГП». Деньги на строительство выделены из республиканского бюджета. При этом точную сумму пресс-служба не назвала. По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, объекты футбольной академии планируют реализовать в рамках празднования 100-летия ТАССР. Их запуск запланирован на 2020 год.

Ранее сообщалось, что куратором футбольной академии в Татарстане будет экс-главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев.

"Ъ-Казань"