«АБЗ-Дорстрой» пожаловалась в УФАС на условия тендера по реконструкции Лиговского путепровода

Строительная компания «АБЗ-Дорстрой» подала жалобу в петербургское УФАС на тендер по реконструкции Лиговского путепровода за 3,89 млрд рублей, объявленный СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». По мнению дорожников, в техзадании к контракту заявлены заведомо невыполнимые сроки завершения работ. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Также у «АБЗ-Дорстрой» вызывает сомнение оценка объемов предстоящих работ. Кроме этого, в компании считают, что заказчик установил необоснованные ограничения подтверждения опыта участника закупки.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что после расторжения контрактов с ЗАО «Пилон» (у компании обнаружились серьезные проблемы с финансированием) ДТС объявила новые конкурсы на завершение работ по реконструкции Гореловского и Лиговского путепроводов.