Смольный объявил новые конкурсы на достройку Лиговского и Гореловского путепроводов

Подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило новые конкурсы на выполнение работ по завершению реконструкции Лиговского и Гореловского путепроводов.

Как сообщили в КРТИ, начальная (максимальная) цена контракта на завершение реконструкции Лиговского путепровода выросла до 3,89 млрд рублей (ранее было 3,6 млрд руб.). Степень готовности объекта в настоящий момент оценивается в 8%. Срок окончания работ в техзадании остался прежним — не позднее 30 октября 2021 года.

По Гореловскому путепроводу начальная цена контракта составляет 415,88 млн руб. Объект готов на 57%. Завершить все работы необходимо до 30 июля 2020 года.

Стоимость контрактов была пересчитана исходя из текущих цен, отметили в КРТИ. Рассмотрение и оценка заявок состоится 10 декабря.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга расторгли контракты по реконструкции Гореловского и Лиговского путепроводов с предыдущим подрядчиком — ЗАО «Пилон». Сделано это было из-за ненадлежащего исполнения компанией взятых на себя обязательств.