BMW анонсировала новый гоночный M4 GT3

Компания BMW анонсировала гоночную версию еще не представленного купе M4 нового поколения.

Известно, что автомобиль получит 6-цилиндровый бензиновый турбомотор мощностью более 500 л.с. Никакой другой информации о новинке пока нет. Купе M4 GT3 в 2020 году будет проходить заводские тесты, на 2021-й год намечены испытания на гоночных трассах, а дебют в официальных соревнованиях состоится в 2022 году.

Премьера нового BMW M4 GT3 состоится во второй половине 2020 года. Модель заменит BMW M6 GT3, которая участвует в гонках с 2016 года. Напомним, последней на сегодняшний день новой гоночной машиной BMW является представленное в ноябре купе M2 CS Racing.