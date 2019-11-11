BMW представила гоночную версию купе M2 CS

BMW M2 CS Racing и BMW M2 CS. Фото: BMW

BMW M2 CS Racing. Фото: BMW

BMW M2 CS Racing. Фото: BMW

Автомобиль оснащается 3-литровым бензиновым турбомотором мощностью от 280 до 365 л.с. в зависимости от настроек под технический регламент конкретной серии, где предстоит участвовать машине. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с новой программой управления.

Гоночные спорткары оснащаются системой стабилизации и антиблокировочной системой, усиленными приводами, дифференциалом повышенного трения, а также всеми необходимыми для соревнований системами безопасности.

В дальнейшем появится пакет обновлений, который повысит мощность BMW M2 CS Racing до 450 л.с. Напомним, дорожное купе BMW M2 CS, которое оснащается 450-сильным двигателем, было представлено в ноябре 2019 года.