Комитет Конгресса США может проголосовать по импичменту Трампа в течение недели

Юридический комитеты Палаты представителей США может в недельный срок рассмотреть обвинения против Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, заявил председатель комитета демократ Джеррольд Надлер воскресном интервью телеканалу NBC.

В понедельник состоятся слушания, на которых выступят как демократы, так и республиканцы относительно доклада спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США о давлении Дональда Трампа на правительство Украины, сказал господин Надлер. Он добавил, что в Конгрессе еще не завершена работа над многими ключевыми пунктами импичмента, а демократам предстоят серьезные консультации по ряду вопросов. Вместе с тем, конгрессмен охарактеризовал импичмент как единственно возможный вариант развития событий, который заставит Дональда Трампа ответить по всем собранным доказательствам и обеспечит справедливости президентских выборов 2020 года.

Демократы запустили процедуру импичмента президента после информации о возможном влиянии Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. В докладе по импичменту утверждается, что Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев пытался «обеспечить иностранное вмешательство», в частности Украины, в выборы президента США в 2020 году. В Белом доме неоднократно заявляли, что в докладе не было представлено никаких доказательств вины Дональда Трампа. Однако 4 декабря доклад по импичменту одобрен спецкомитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США и направлен в юридический комитет. Документ поддержали 13 конгрессменов, против выступили девять.

Подробнее о том, как разворачивается ситуация вокруг импичмента президента США читайте в публикации “Ъ” «Дональду Трампу обрисовали путь к импичменту».