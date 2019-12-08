Россияне выиграли еще два золота чемпионата Европы по плаванию

Россиянка Мария Каменева победила на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате Европы, россиянин Климент Колесников завоевал золото на дистанции 50 м на спине. ЧЕ по плаванию на короткой воде проходит в Глазго.

Каменева показала результат 23,56 секунды. Второй стала представительница Франции Мелани Эник (23,66), бронзу получила датчанка Пернилле Блуме (23,73).

Колесников проплыл дистанцию за 22,75 секунды. Серебро завоевал немец Кристиан Динер (23,07), третьим занял ирландец Шейн Райан (23,12).

Соревнования завершаются сегодня, 8 декабря.