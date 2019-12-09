И В Н П М О 1. «Зенит» 19 14 3 2 37:9 45 2. «Краснодар» 19 9 8 2 33:20 35 3. «Ростов» 19 10 4 5 34:28 34 4. ЦСКА 19 10 4 5 26:18 34 5. «Локомотив» 19 10 4 5 28:24 34 6. «Арсенал» 19 7 4 8 23:23 25 7. «Уфа» 19 6 7 6 16:17 25 8. «Динамо» 19 6 6 7 16:21 24 9. «Урал» 19 6 6 7 24:31 24 10. «Спартак» 19 6 4 9 19:21 22 11. «Тамбов» 19 6 3 10 23:26 21 12. «Ахмат» 19 4 7 8 13:24 19 13. «Рубин» 19 4 7 8 11:21 19 14. «Оренбург» 18 5 4 9 21:27 19 15. «Крылья Советов» 19 5 3 11 20:25 18 16. «Сочи» 18 3 6 9 16:25 15