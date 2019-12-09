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19-й тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Зенит»—«Динамо» 3:0

Азмун, 6; Иванович, 35; Дзюба, 45+1

«Арсенал»—«Локомотив» 4:0

Горбатенко, 48; Луценко, 63, 78; Чаушич, 83. Удаление: Рыбусь («Локомотив»), 73 (2 ж. к.)

«Тамбов»—«Оренбург» 3:0

Радакович, 47 (автогол); Обухов, 65; Килин, 82. Удаление: Зотов («Оренбург»), 51 (2 ж. к.)

«Краснодар»—ЦСКА 1:1

Ари, 63 — Обляков, 15

«Ахмат»—«Уфа» 0:1

Алиев, 10

«Крылья Советов»—«Урал» 2:3

Чернов, 21; Радоньич, 64 — Погребняк, 43, 50; Эль-Кабир, 83

«Сочи»—«Рубин» 1:1

Лагатор, 39 — Марков, 49

«Спартак»—«Ростов» 1:4

Понсе, 81 — Зайнутдинов, 22, 83; Ионов, 53; Чистяков, 79. Незабитый пенальти: Попов («Ростов»), 45

Турнирная таблица


ИВНПМО
1. «Зенит»19143237:945
2. «Краснодар»1998233:2035
3. «Ростов»19104534:2834
4. ЦСКА19104526:1834
5. «Локомотив»19104528:2434
6. «Арсенал»1974823:2325
7. «Уфа»1967616:1725
8. «Динамо»1966716:2124
9. «Урал»1966724:3124
10. «Спартак»1964919:2122
11. «Тамбов»19631023:2621
12. «Ахмат»1947813:2419
13. «Рубин»1947811:2119
14. «Оренбург»1854921:2719
15. «Крылья Советов»19531120:2518
16. «Сочи»1836916:2515
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