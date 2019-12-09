«Зенит»—«Динамо» 3:0
Азмун, 6; Иванович, 35; Дзюба, 45+1
«Арсенал»—«Локомотив» 4:0
Горбатенко, 48; Луценко, 63, 78; Чаушич, 83. Удаление: Рыбусь («Локомотив»), 73 (2 ж. к.)
«Тамбов»—«Оренбург» 3:0
Радакович, 47 (автогол); Обухов, 65; Килин, 82. Удаление: Зотов («Оренбург»), 51 (2 ж. к.)
«Краснодар»—ЦСКА 1:1
Ари, 63 — Обляков, 15
«Ахмат»—«Уфа» 0:1
Алиев, 10
«Крылья Советов»—«Урал» 2:3
Чернов, 21; Радоньич, 64 — Погребняк, 43, 50; Эль-Кабир, 83
«Сочи»—«Рубин» 1:1
Лагатор, 39 — Марков, 49
«Спартак»—«Ростов» 1:4
Понсе, 81 — Зайнутдинов, 22, 83; Ионов, 53; Чистяков, 79. Незабитый пенальти: Попов («Ростов»), 45
Турнирная таблица
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