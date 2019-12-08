«Зенит» опередил график

В воскресенье завершился 19-й тур, а с ним и первая часть чемпионата России по футболу, который теперь возобновится 1 марта следующего года. Лидер премьер-лиги «Зенит» уже к зимнему перерыву создал комфортный десятиочковый отрыв от ближайшего преследователя «Краснодара» и, по сути, убил интригу в борьбе за чемпионство. Мало кто сомневается, что петербуржцы спокойно реализуют добытое преимущество и во второй раз подряд завоюют золотые медали. Причем для этого им не нужно никого приобретать и тратиться в зимнее трансферное окно.

Разгромив в 19-м туре на своем поле «Динамо» — 3:0, «Зенит» не только в приподнятом настроении завершил первую часть чемпионата России, но и фактически предрешил исход чемпионской гонки, тем более что его основные конкуренты вновь понесли потери. В итоге уже к зимнему перерыву, который продлится до марта 2020 года, превосходство клуба из Санкт-Петербурга составило 10 очков над занимающим второе место «Краснодаром» и 11 очков над замыкающим тройку «Ростовом», а также находящимися на четвертой и пятой строчках ЦСКА и «Локомотивом». Сине-бело-голубые и перед сезоном считались, по мнению тех же букмекеров, безоговорочными фаворитами с довольно ощутимой разницей в коэффициенте на победу, тем не менее их перевес действительно впечатляет и убивает всякую интригу в борьбе за золотые медали.

Для сравнения: в прошлом чемпионате, также ставшем для «Зенита» триумфальным, перед зимовкой он лишь на один балл опережал своего ближайшего на тот момент преследователя «Краснодар», на четыре — ЦСКА и на шесть — «Спартак» с «Локомотивом».

Правда, тогда до паузы команды провели по 17 матчей. Впрочем, если сравнивать показатели именно за этот отрезок первенства, то «Зенит» все равно шел с опережением графика. Год назад после 17 туров он набрал 34 очка, а в текущем чемпионате — 39 очков. Надо отметить, что и соперники не дремали. Например, «Локомотив» за тот же промежуток сейчас взял на шесть очков больше (34), чем в прошлом сезоне (28), а ЦСКА — на три (33 против 30). Вот только после 19 туров в активе железнодорожников так и осталось 34 балла, а армейцы в последних двух встречах разжились всего одним очком. Да и «Краснодар» притормозил, опять сыграв вничью.

К слову, при равном с лидером количестве поражений (по два) кубанцы имеют восемь ничейных результатов и заметно отстали по числу побед. «Зенит» выиграл 14 раз в 19 матчах. До 14-го тура петербуржцам еще приходилось делить лидерство, причем были периоды, когда во главе турнирной таблицы находилось три, четыре и даже пять клубов. В шестом и седьмом турах у них и вовсе случился сбой, когда они после домашней ничьей с «Ахматом» (0:0) уступили на выезде «Уфе» (0:1). Кстати, и никого из конкурентов сине-бело-голубые не одолели в очном противостоянии — миром разошлись с «Краснодаром» (1:1) и ЦСКА (1:1), а «Локомотиву» проиграли (0:1). Разве что «Ростов» они вынесли в одни ворота (6:1). Однако в целом им удалось избежать очевидных спадов и лучше распределить силы по дистанции, благо подбор исполнителей и глубина состава позволяют.

Свой прошлогодний график петербуржцы опережают на пять очков (45 и 40 после 19 туров).

Более того, у нынешнего «Зенита» настолько все хорошо, что ему практически ничего не нужно делать в ближайшее трансферное окно. В отличие от прошлого года. Тогда перед зимним перерывом «Зенит» совсем не производил впечатление команды, которая весной достаточно уверенно финиширует первой. И во второй части чемпионата петербуржцы накатили во многом благодаря удачным зимним трансферам, когда они приобрели Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого. Сейчас усиление, для того чтобы завоевать золото, им не требуется. К тому же почти €67 млн уже были потрачены в летнее трансферное окно.

Все новички вроде бы пришлись ко двору. Правда, с Малкомом, купленным у «Барселоны» за €40 млн, случилась неприятность, и во второй игре за «Зенит», еще в августе, он получил травму, после которой восстанавливается до сих пор. Зато на Малкома теперь рассчитывают в Санкт-Петербурге как на своеобразного джокера, а кроме того, ждут возвращения Александра Кокорина, который с сентября, после освобождения из колонии, тренируется с командой. Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта в интервью на телеканале «Матч Премьер» именно Малкома и Кокорина назвал «главными трансферами» этой зимы.

По логике в перерыве усиливаться необходимо преследователям лидера, чтобы все-таки попытаться бросить ему вызов и устроить погоню. Но «Краснодар» уже летом активно поработал на трансферном рынке, в результате чего у него и так образовался переизбыток легионеров — 13 футболистов, а, как известно, со следующего сезона Российская премьер-лига перейдет на новый лимит с восьмью иностранцами в заявке. Поэтому «быки» надеются фактически только на выздоровление травмированных полузащитников Виктора Классона и Реми Кабелла. У ЦСКА сейчас и денег-то нет на серьезные приобретения. Они могут появиться, если армейцы зимой продадут нападающего Федора Чалова в Англию, где на него якобы претендуют «Челси» и «Кристал Пэлас», однако в том, что это произойдет, есть большие сомнения. «Локомотив» тоже вряд ли тряхнет кошельком, в том числе и потому, что, по некоторым данным, в первую очередь намерен выкупить за €18 млн арендованного у «Интера» полузащитника Жуана Мариу. А «Ростову» с его финансовыми проблемами надо думать о том, как сохранить имеющихся игроков.

Словом, весь расклад на остаток чемпионата в пользу «Зенита». Сразу после паузы в 20-м туре петербуржцы встретятся дома с «Локомотивом», в 23-м — им предстоит нанести визит ЦСКА, после чего их будет точно не остановить. Хотя даже осечки в этих встречах, вероятно, не изменят ситуацию кардинальным образом. Неудивительно, что журналисты и эксперты уже повесили золотые медали на шею подопечным Сергея Семака. Сам главный тренер «Зенита», разумеется, далек от подобных мыслей. «Большой отрыв не может не радовать, но мы обязаны относиться к каждому матчу с должным настроем»,— сказал он на пресс-конференции после победы над «Динамо». Соперники тоже не собираются сдаваться. В частности, наставник ЦСКА Виктор Гончаренко заявил после ничьей в Краснодаре, что это журналисты могут поздравлять «Зенит» с чемпионством, а его команда будет сражаться. И все-таки очевидно, что удел «Краснодара», «Ростова», ЦСКА и «Локомотива» — борьба за второе место.

Александр Ильин