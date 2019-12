Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Американский космический корабль Dragon завершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщили в NASA. Стыковка состоялась на обращенной к Земле стороне модуля Harmony. Команда начинает распаковывать 2,59 т доставленного груза. Это — научные и другие материалы.

The @SpaceX Dragon spacecraft was installed at 7:47am ET to the @Space_Station, on the Earth-facing side of the station's Harmony module. The crew will soon begin unpacking over 5,700 pounds of science and supplies inside. What's on board: https://t.co/2Th9mnh5gM pic.twitter.com/aNQ8Ea3hpB