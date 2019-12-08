09 декабря, понедельник
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Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Американский космический корабль Dragon завершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщили в NASA. Стыковка состоялась на обращенной к Земле стороне модуля Harmony. Команда начинает распаковывать 2,59 т доставленного груза. Это — научные и другие материалы.

9 декабря к МКС должен пристыковаться российский грузовой корабль «Прогресс». Ранее его запуск был перенесен с 1 на 6 декабря из-за технических неполадок. До этого старт корабля был перенесен с 6 декабря на 1-е число того же месяца по просьбе NASA из-за стыковки корабля Dragon с МКС в этот период.

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